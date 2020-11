El estreno de la novena película de “Rápidos y furiosos” estaba programado originalmente para abril de 2019, luego se reprogramó para abril de 2020 y después para el 22 de mayo de 2020. Más tarde, debido a la pandemia de coronavirus se anunció que “F9” se estrenaría en abril del 2021. Sin embargo, una vez más, Universal Pictures retrasó su lanzamiento y anunció que llegaría a la sala de cines en el 28 de mayo de 2021.

Según el portal web Screenrant, el motivo del retraso es la decisión de MGM, Eon y Universal de retrasar “No Time To Die” y tomar la fecha de lanzamiento de F9 del 2 de abril de 2021. Por su puesto, este cambio ha aumentado las ansias de los fans que llevan mucho tiempo esperando a novena entrega de “Fast and Furious”.

Pero uno de los actores que se une al elenco de “F9” considera que retrasar la fecha de estreno de la nueva película de popular franquicia fue la mejor decisión. Michael Rooker, recordado por interpretar a Merle Dixon en “The Walking Dead” y a Yondu Udonta en las películas “Guardianes de la Galaxia”, contó sus razones en una entrevista con CBR.

Michael Rooker interpretó a Merle Dixon en "The Walking Dead" (Foto: AMC)

El actor de 65 años explicó que “Rápidos y furiosos 9” debía retrasarse a toda costa para que el nuevo capítulo de la saga de acción se vea en el cine: “Fast 9 será una película preciosa y me alegra que todos estemos esperando a verla. Me alegro que todo se haya pospuesto para que puede aparecer en la pantalla grande”.

Aunque ha pasado mucho desde que se confirmó oficialmente que Michael Rooker era parte del elenco de F9 todavía no se tienen muchos detalles sobre su personaje. Hasta el momento, solo se comunicó que interpretará a un hombre llamad Buddy.

Michael Rooker interpretó a Yondu Udonta en las películas “Guardianes de la Galaxia” (Foto: Marvel)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Rápidos y furiosos 9”, “'Dom' Toretto (Vin Diesel) tiene una vida tranquila fuera del radar, con Letty y su hijo, el pequeño Brian, pero saben que el peligro siempre acecha en su horizonte pacífico. Esta vez, esa amenaza obligará a ‘Dom’ a confrontar los pecados de su pasado si va a salvar a los que más ama. Su equipo se une para detener una conspiración devastadora dirigida por el asesino más experimentado y el mejor conductor de alto rendimiento que jamás conocieron: un hombre que también es el hermano abandonado de ‘Dom’, Jakob”.

John Cena sugirió a ET Online a Jakob Toretto podría no ser un villano después de todo. Incluso el actor confesó que quiere “un lugar en la mesa” de la familia de ‘Dom’. “Lo dejaremos para la audiencia, lo dejaremos para que la familia ‘Fast’ de todo el mundo decida quién es malo y quién es bueno. Tenga en cuenta que el avance muestra lo suficiente para que tengan muchas preguntas... ¡y para que yo no pueda responder a ninguna de ellas!”, manifestó el también luchador.

En el elenco de la cinta también se encuentran Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel y Helen Mirren. Además, estrellas de la música como Ozuna y Cardi B también estarán en la película.

"Rápidos y Furiosos 9" se estrenará el 28 de mayo de 2021 (Foto: Universal Pictures)