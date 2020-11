Cuando una persona ha estado trabajando en un proyecto durante muchos años, es lógico sentirse triste cuando este llega a su fin. Sin embargo, Ludacris no comparte esto con los otros actores de la franquicia de “Rápidos y Furiosos”, ya que él ha admitido que está muy contento de que la onceava película sea la última de la saga.

Si bien “ Fast and Furious ” está llena de escenas de acción y sus personajes realizan increíbles acrobacias automovilísticas, el eje central de su historia siempre ha sido la familia, y ha llegado al punto que sus propios actores se han convertido en grandes amigos, con notables excepciones, por haber trabajado juntos tanto tiempo.

Ahora, Ludacris forma parte de este grupo, ya que comenzó a trabajar en la franquicia dando vida a Tej Parker desde “2 Fast 2 Furious”, quedándose al lado de sus compañeros como uno de los tantos protagonistas y sirviendo a veces como el alivio cómico cuando las cosas se tornaban tensas.

Entonces, ¿Por qué admitió estar feliz de que la franquicia terminara con la onceava película de “Rápidos y Furiosos”? Durante una entrevista con Tiffany Haddish en “The Ellen Show”, el actor comentó por qué se sentía eufórico con el anuncio del final de la franquicia luego de dos películas más de “Furious 9″.

¿POR QUÉ LUDACRIS NO ESTÁ TRISTE CON EL FINAL DE “FAST AND FURIOUS”?

Originalmente, parecía que la franquicia de “Rápidos y Furiosos” terminaría con la décima película, pero ese ya no es el caso. El mes pasado, se supo que “Fast & Furious” 10 y 11 servirán como un final de dos partes para la exitosa franquicia con Justin Lin volviendo para dirigir ambas entregas.

Ninguna película tiene fecha de estreno y aún no está claro qué actores regresarán para su grabación. Lo más probable es que eso dependa de cómo se desenvuelva “F9″, aunque parece probable que Diesel regrese como el rostro principal de la franquicia junto a los miembros sobrevivientes de su familia.

Por su parte, parece que Ludacris también podría volver, ya que recientemente habló sobre “Rápidos y Furiosos 11″ mientras aparecía en “The Ellen DeGeneres Show”. Ludacris ha aparecido hasta ahora en seis películas de “Fast and Furious” como Tej Parker, y a pesar de que esta franquicia es una parte importante de su vida, está eligiendo ver su final como algo bueno:

Ludacris comenzó en "2 Fast 2 Furious" dando vida a Tej Parker (Foto: Universal)

“Acaban de anunciar que vamos a terminar con la 10 y la 11. Personalmente pensé que íbamos a terminar con la 10, pero no estoy del todo triste porque tienes que pensarlo, salí en “2 Fast 2 Furious”. Nunca supimos que volveríamos a actuar en la quinta, y ahora he estado en 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y ahora me dicen que habrá dos más? ¡Estoy feliz! ¡Al diablo con estar triste, no estés triste! Estoy muy feliz.”

Ludacris tiene un punto. Tan popular como es “Rápidos y Furiosos” en este momento, la franquicia en sí surgió de un grupo relativamente pequeño de películas. En estos días, las franquicias rara vez despegan sin una IP establecida detrás, pero “Fast and Furious” creó su propia marca registrada como algo original.

Ludacris está feliz que la franquicia haya durado tanto (Foto: Universal Pictures)

Es una hazaña increíble y que no debe pasarse por alto. Sí, es triste que “Rápidos y Furiosos” ciertamente llegará a su fin con la undécima película, pero ha recorrido un largo camino y ha logrado mucho a lo largo de los años. Además, no desaparecerá para siempre, por sus diversos spin-off.

La serie “Hobbs & Shaw” está preparando una secuela y se informa que se está preparando una película exclusivamente femenina. “Rápidos y Furiosos 11″ podría significar el final de la línea para personajes como Dom y Tej, pero el mundo que ayudaron a crear seguirá vivo.

Finalmente, ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Siempre puede haber espacio para las apariciones de personajes familiares más adelante. Ludacris está adoptando una postura positiva con el final de la franquicia, y los fanáticos ahora también estarán alegres con este nuevo punto de vista.

Tej Parker aparecerá en "F9" (Foto: Universal)

