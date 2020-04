“Fast & Furious” (“Rápidos y furiosos” en Latinoamérica) es, sin lugar a dudas, una de las franquicias más importantes del cine de acción de este milenio, pero como todo lo bueno, debe terminar. La saga que comenzó en el 2001 con Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, estrenará el próximo 2021 la novena y penúltima parte de su línea principal, acercándose al gran final.

No obstante, durante todos estos años, la franquicia se ha llenado de spin-offs y series al respecto que han surgido en el camino de su desarrollo. Desde su primera película, Universal Pictures ha expandido el universo que se creó basándose en el mundo de las carreras ilegales por la ciudad, hasta convertirla en toda una serie de acción, robos internacionales y alto peligro para todos sus protagonistas.

Es por ello que los fans de la saga se han preguntado en más de una ocasión en qué orden ver las películas y series que se han publicado al respecto, ya que la compañía no lo ha hecho en orden cronológico y han optado por expandirse en desorden para aprovechar cada una de las tantas historias que "Fast and Furious” tenía que ofrecer.

En este artículo te contaremos el orden específico para poder mirar toda la saga y no perderte ningún detalle de lo que pasará en la novena y décima parte, últimas películas oficiales confirmadas para el fin de la saga fílmica.

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA SAGA DE “FAST AND FURIOUS"

THE FAST AND FURIOUS

THE TURBO CHARGED PRELUDE

2 FAST 2 FURIOUS

LOS BANDOLEROS

FAST & FURIOUS

FAST FIVE / FAST & FURIOUS 5

FAST & FURIOUS 6

THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT

FURIOUS 7 / FAST & FURIOUS 7

THE FATE OF THE FURIOUS / FAST & FURIOUS 8

FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW

FAST & FURIOUS 9 (ABRIL DEL 2021)

FAST & FURIOUS 10 (POR ANUNCIARSE)

Imagen de ‘Fast & Furious: Crossroads’, el nuevo juego que será publicado por Bandai Namco para PS4, Xbox One y PC (Foto: PS4)

VIDEO RECOMENDADO

Fast & Furious -Saga