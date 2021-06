“Rápidos y furiosos” desde que fue estrenada y la audiencia conoció a Dom Toretto y compañía en el 2001, se han visto al grupo de corredores callejeros convertidos en superhéroes derribar aviones, trenes y automóviles, así como otros modos de transporte por una razón o otra.

Aunque las hazañas de Vin Diesel en “Rápidos y furiosos” crean una gran experiencia cinematográfica, un aspecto de las películas que parece ser pasado por alto es el daño colateral causado por los diversos personajes en los primeros nueve. películas de la franquicia multimillonaria.

Entonces, con eso en mente, hemos elaborado una lista rápida de todas las veces que los personajes de “Fast and Furious” han creado una tonelada de daños colaterales, ya sea la destrucción de vehículos y propiedades, así como todas las lesiones y posibles muertes dejadas a su paso.

Con “F9″ a la vuelta de la esquina, ahora es el momento perfecto para ver toda la destrucción peligrosamente insegura pero digna de la franquicia hasta ahora. Estos son los 5 héroes que causaron más daño colateral dentro de la saga.

LAS 5 VECES QUE LOS HÉROES CAUSARON DEMASIADO DAÑO COLATERAL DENTRE DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

5. The Prison Break, “Fast Five”

En el 2001, la primera película de "Rápidos y furiosos" se estrenó en cines. (Foto: Universal Studios)

La franquicia “Rápidos y furiosos” ya tenía 10 años cuando apareció “Fast Five” en abril de 2011, pero el director Justin Lin y el gran elenco hicieron una fuerte declaración en la emocionante escena de apertura en la que Brian O’Conner y Mia Toretto causaron que un autobús de transporte de la prisión que contenía a Dom Toretto y otras dos docenas de presos de alto riesgo se destruyera.

Con la estrella de la franquicia sentada con su mono de prisión naranja esperando pasar el resto de sus días en prisión, sus socios en el crimen logran una hazaña atrevida al obligar al autobús de la prisión a perder el control antes de dejar entrar de golpe en la espalda de uno de sus coches, volteándose en el proceso.

Aunque los informes de noticias en la película que brindan información expositiva sobre lo que se desarrollará a lo largo de la película dicen que todos los demás prisioneros fueron contabilizados después del accidente, no está tan claro si todos sobrevivieron o cuántos resultaron heridos en el proceso. Después de ver el accidente varias veces, no podemos decir que nadie resultó gravemente herido en este lío.

4. La tripulación de Toretto arrastra bóvedas por las calles de Río de Janeiro, “Fast Five”

El robo de la bóveda causo más estragos de lo que debía cuando el plan era solo robar el dinero. (Foto: Universal Studios)

Todo por sacar a Dom Toretto de la prisión, fue solo el primero de muchos platos en el banquete “Fast Five”, y el plato principal es el épico atraco a la bóveda en el que la tripulación ampliada planea robar $ 100 millones en efectivo que pertenecen al señor del crimen, Hernán Reyes y empezar una nueva vida.

Pero en lugar de irrumpir en la estación de policía que sostiene la bóveda y llevarse el dinero allí, el equipo decide robar toda la bóveda. Tan pronto como el atraco comienza con Luke Hobbs conduciendo un camión blindado a través de la pared de la estación de policía, sabes que alguien no saldrá de esto sin un rasguño.

Con Brian al volante de un auto y Dom conduciendo el otro, los dos autos atraviesan las calles de Río, destrozan edificios, chocan contra autos y destruyen todo tipo de estructuras en las calles de la ciudad. Seguramente mucha gente resultó herida o algo peor, a menos que fueran superhéroes como Dom Toretto.

3. Dom y Brian conducen un automóvil a través del horizonte de Abu Dhabi, “Furious 7″

Se han cumplido 20 años desde la aparición de la primera entrega de “Rápidos y furiosos. (Foto: Universal Studios)

Para cuando “Furious 7″ apareció en 2015, la franquicia “Rápidos y furiosos” ya se había convertido en el emocionante viaje que desafía la lógica pero muy agradable como lo conocemos hoy, pero la séptima entrega de la serie llevó las cosas al siguiente nivel.

Aproximadamente a la mitad de la película, todo el equipo se dirige a Abu Dhabi para robar la unidad flash que contiene el chip Ojo de Dios, que se encuentra dentro de un automóvil que está dentro de un edificio, un edificio extremadamente alto. Lo que sigue es una de las acrobacias más locas y mortales de toda la película y quizás de la franquicia en general.

Dom y Brian conducen el Lykan Hypersport fuera de un edificio, enviando fragmentos de vidrio que caen más de 100 pisos en las concurridas calles de la megaciudad, a través de otro edificio, y en un tercer edificio en lo que parece ser un museo antes de saltar justo cuando el coche se estrella contra el suelo.

2. El enfrentamiento final entre la tripulación Toretto y Deckard Shaw, “Furious 7″

A pesar de la gran cantidad de entregas y años, la franquicia mantiene sólido su núcleo inicial: Dom, Letty, Brian y Mia, los personajes principales de las películas. (Foto: Universal Studios)

Si bien no es tan visualmente espectacular como ver un automóvil atravesar el horizonte de una ciudad, el enfrentamiento culminante entre la tripulación de Dom Toretto y Deckard Shaw en las calles de Los Ángeles es un caos total y tuvo que resultar en la muerte de como 20 personas.

Pero en serio, todo lo relacionado con la pelea final de “Furious 7″ terminaría en el ciclo de noticias de 24 horas mientras las autoridades revisaban los restos que quedaron atrás. El Ojo de Dios ha sido pirateado y desconectado y el último recurso de Deckard Shaw es luchar contra Dom Toretto de hombre a hombre en la parte superior de un estacionamiento en el centro de Los Ángeles.

Pero por un golpe de suerte, Dom saca a su oponente haciendo que el estacionamiento colapse parcialmente. Luego, a través de un ingenioso trabajo en equipo, Dom y Luke Hobbs derriban el helicóptero de Mose Jakande, haciendo que toda la escena sea aún más destructiva.

1. Cipher toma el control de los autos en la ciudad de Nueva York, “The Fate Of The Furious”

La cinta ha tenido una serie de secuelas que, hasta el momento, llegan a la novena con el próximo estreno de F9. (Foto: Universal Studios)

La octava película de la franquicia, “The Fate of the Furious”, presenta a uno de los enemigos más diabólicos a la tripulación de Toretto, la ciberterrorista conocida como Cipher. En un momento de esta película de acción de 2017, Cipher toma el control de cientos, si no miles, de autos en la ciudad de Nueva York y los usa como una horda de zombis mientras intenta robar un dispositivo nuclear del Ministro de Defensa ruso.

Lo que sigue alcanza un nivel de absurdo pocas veces visto en la franquicia, lo cual es decir algo. Los coches con gente dentro, los coches con gente encima e incluso los coches sin nadie alrededor empiezan a conducir solos y chocan entre sí y con todo lo que les rodea mientras la mente criminal intenta poner sus manos en el arma poderosa.

Y luego Dom Toretto, quien está siendo extorsionado por Cipher, comienza a causar destrucción al tratar de evadir a sus antiguos amigos por cualquier medio necesario. Esto incluye conducir en aceras, a través de escaparates y en parques concurridos. También hay muchas otras escenas a lo largo de la franquicia en las que los personajes trajeron destrucción a su paso, que incluyen, entre otros, la carrera de apertura en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.