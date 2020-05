Gal Gadot, a pesar de haber dado una actuación fascinante de y un futuro prometedor para su personaje, Gisele Yashar se sacrificó en “Fast & Furious” 6. La franquicia Fast & Furious es conocida por presentar una gran variedad de personajes hábiles interpretados por una amplia gama de celebridades talentosas, como como el experto técnico Tej Parker “Ludacris”, el agente gubernamental Mr. Nobody “Kurt Russel” y el corredor callejero Rico Santos “Don Omar”.

Una de las adiciones más interesantes a la lista es Gisele “Gadot”: una traficante de drogas convertida en una bandida ladrona con habilidades de conducción expertas y puntería de élite. Gisele desarrolla una relación romántica con Han Lue “Sung Kang” y demuestra ser un gran activo para el equipo principal.

Gisele se presenta en la cuarta película, “Fast and Furious”, como un antagonista menor. Su trabajo como mensajera para el traficante de drogas Arturo Braga “John Ortiz” se detiene de forma explosiva cuando Dominic Toretto “Vin Diesel" intenta ponerle una trampa, poniendo en peligro la vida de Gisele.

Afortunadamente para ella, Toretto la salva en medio de la emboscada, ya que ve potencial en ella. Como señal de gratitud, ella le revela la ubicación del escondite de Braga, y se van por caminos separados. En “Fast Five”, la película más importante de la franquicia Fast & Furious, Toretto la recluta cuando necesita a alguien que “no tiene miedo de tirar”. De hecho, la actuación de Gadot en esta entrega llevó a Gisele de una aparición menor a uno de los personajes más fuertes de las películas Fast and Furious.

¿POR QUÉ TOMÓ POR SORPRESA LA MUERTE DEL PERSONAJE DE GADOT?

Fast Five (Foto: Inverse)

El fuerte desempeño de Gadot en “Fast Five” es la razón por la cual su escena de muerte fue una sorpresa; el público se sorprendió cuando Gisele se dejó caer del avión en la infame escena de la pista de “Fast & Furious” 6 para evitar que Han fuera disparado por uno de los secuaces de Owen Shaw “Luke Evans”. La conmoción solo empeoró después de que el hermano de Shaw, Deckard “Jason Statham”, estrelló el auto de Han y lo dejó por muerto en la escena de los créditos intermedios, haciendo que su sacrificio no valiera nada.

El contenido promocional que presenta el regreso de Han en “Fast & Furious” 9 ha despertado una luz de esperanza para sus fanáticos, pero la muerte de Gisele probablemente no habría sucedido en primer lugar por una razón: Gal Gadot no era la superestrella que es actualmente cuando ella retrató por primera vez el personaje.

De hecho, fue su interpretación de Gisele en “Fast Five” lo que convirtió a Gal Gadot en una estrella. Su poderosa actuación y su experiencia en las Fuerzas de Defensa de Israel la ayudaron a desarrollar su personaje como miembro principal del elenco, pero no fue suficiente para garantizarle un lugar permanente en el equipo cada vez mayor.

La representación de Gadot de Gisele superó las expectativas que la franquicia tenía para el personaje, ya que solo se suponía que era una figura menor en la historia general. “Fast & Furious” 6 tuvo que demostrar que los héroes no son invencibles por la muerte de un personaje que no era parte del elenco principal, como Dom, Mia “Jordana Brewster” o Brian O’Conner “el fallecido Paul Walker” y Gisele tenía el equilibrio adecuado de audacia y relevancia para representar un sacrificio heroico sin afectar el desarrollo de futuras secuelas en ese momento.

¿POSIBILIDAD DE QUE RESUCITEN A GISELE?

Han y Gisele en Fast and furious (Foto: Inverse)

El lado positivo de la memorabilidad de Gisele y Han en la franquicia es que siempre hay una forma de resucitarlos de la muerte, al igual que Letty “Michelle Rodríguez” parecía morir en una explosión en Fast and Furious, solo para revelar que la propia Gisele la llevó al hospital después.

El sacrificio de Gisele en Fast & Furious 6 es la prueba definitiva de su valentía y sirve para demostrar que, a pesar de todas las secuencias de acción exageradas y los saltos de lógica en las películas, siempre hay una sensación de peligro para el equipo de adrenalina. Sin embargo, fue diferente dejar ir a Gal Gadot en 2013 de lo que sería ahora.

Después de su destacado papel como Wonder Woman en el DCU y su aumento en popularidad con películas como Keeping Up with the Joneses y Ralph Breaks the Internet, su poder de estrella actual y su bancabilidad probablemente disuadirían a los estudios de matar a su personaje en una franquicia, y en su lugar probablemente incluso consideraría subirla como protagonista.

TRÁILER FAST AND FURIOUS 9

F9 - Tráiler para la televisión

VIDEO RECOMENDADO

Anuncio del retraso de "F9", la novena película de "Rápidos y Furiosos" llega en abril del 2021