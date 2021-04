“Rápidos y furiosos 9” tuvo su primer tráiler el pasado 31 de enero presentado por Universal Pictures. Titulada F9, la película encuentra a Dom Toretto (Vin Diesel) y la mayor parte de su equipo lidiando con las ramificaciones de su derrota de “Fate of the Furious” con el personaje ciberterrorista de Charlize Theron, Cipher.

Si bien “F9″ verá a Theron y a la mayoría de los habituales de “Fast and Furious” como Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris y más entrar en acción una vez más, hay dos personajes cuyos retornos han entusiasmado a los fanáticos: Han Lue de Sung Kang y Mia Toretto de Jordana Brewster.

El regreso de Han tiene claras implicaciones enormes: se presume que murió después de los eventos de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” de 2006. El regreso de Mia en “F9″ es tan significativo como el de Han. Su ausencia fue evidente en “The Fate of The Furious” de 2017, incluso si fue algo necesaria a raíz de la repentina muerte de su novio en la pantalla Paul Walker, quien interpretó a Brian O’Conner.

El fallecimiento de Walker sucedió cuando “Fast and Furious 7″ todavía estaba en producción, y llevó a que el final de la película se reescribiera por completo para darle al personaje de Walker un adiós adecuado. Con Mia volviendo oficialmente al volante en “F9″, parece probable que también estemos a punto de descubrir cómo los productores manejarán el difícil tema del estado de Brian dentro del universo “Fast and Furious”.

QUÉ SIGNIFICA LA REAPARICIÓN DE MIA TORETTO PARA BRIAN O’CONNER EN “F9″

Podría ser que Mia vaya sola a ayudar a Dom y la familia (Foto: Universal Pictures)

Mia está lista para regresar en “Rápidos y furiosos 9”, entonces, ¿qué significa esto para la historia de Brian? El personaje de “The Fast Saga” de Jordana Brewster ha estado en la franquicia desde sus inicios, pero más recientemente, se sentó fuera de “Fate of the Furious” para preservar cómo la serie de películas escribió el personaje del difunto Paul Walker. Ahora, sin embargo, reúne a Dom y su tripulación, y por lo que parece, parece estar participando activamente en su próxima misión.

Pero dado que Mia está significativamente vinculada al arco de Brian, es una cuestión de lo que significa su inminente regreso para su esposo. Teniendo una relación cercana con su hermano, era solo cuestión de tiempo hasta que Mia se uniera al equipo de Dom después de involucrarse con sus tratos incompletos en “Rápidos y Furiosos”. A medida que desarrolló una relación romántica con el miembro más nuevo de la tripulación en ese momento, Brian, también se involucró mucho más con las actividades del equipo a pesar de que se volvían cada vez más peligrosas.

Si bien los hombres más importantes de su vida no tienen ningún problema en arriesgar sus vidas por sus diversos esfuerzos, ambos son protectores de Mia, de ahí la razón por la que ella suele operar al margen, especialmente cuando ella y Brian decidieron formar una familia. Cuando Walker murió antes de que terminara la filmación de “The Fast and Furious 7″, los realizadores decidieron darle una despedida menos trágica, “The Fast Saga” explicó su futura ausencia al revelar que se había retirado de las locas aventuras del equipo para vivir una tranquila vida familiar con Mia.

Mia reaparecerá en "Rápidos y furiosos 9" (Foto: Universal Pictures)

Sin embargo, algo tendrá que cambiar, ya que su esposa vuelve a la acción en “F9″. Por ahora, esa razón es incierta, pero según lo que se sabe sobre la película, hay una manera de justificar su regreso. Como se confirmó, el hermano separado de Dom y Mia, Jakob, será el villano principal de la narrativa. Respaldado por Cipher, quien fue presentado por primera vez en “The Fate of the Furious”, está claro que hubo una seria pelea entre los hermanos de Mia, tanto que Jakob está empeñado en buscar venganza y matar a Dom. Todavía no está claro cómo piensa Jakob de su hermana, pero es seguro decir que la lealtad de Mia está con Dom.

Suponiendo que este sea el caso, ¿Cómo afecta esto al conocido final de Brian en “The Fast Saga”? Hay un par de posibilidades para abordar esta situación. Para empezar, Brian O’Conner puede saltarse los autos y simplemente sentarse para mantener a sus hijos seguros en “F9″. Aunque normalmente es él quien se une a la acción, la conexión personal de Mia con el conflicto entre sus hermanos, comprensiblemente, la hace ansiosa por involucrarse. Dado que son firmes en mantener a sus hijos fuera de peligro, hacer esto es la forma lógica de avanzar dadas las circunstancias.

(Foto: Facebook/Vin Diesel)

De lo contrario, la franquicia puede decidir cambiar el arco de Brian y matarlo para explicar que Mia se reincorporará al próximo esfuerzo de Dom. Francamente, esta segunda opción suena más improbable ya que “The Fast Saga” ha hecho todo lo posible para asegurarse de que Brian tenga un final feliz. Para un personaje tan integral en el universo como Brian, sería un flaco favor tanto para su personaje como para el propio Walker si Brian se encontrara con su final fuera de la pantalla. En este punto, no se sabe si Brian tendrá al menos un breve cameo en “The Fast and Furious 9″.

A pesar de la muerte de Walker, “The Fast Saga” puede usar la misma tecnología y técnicas cinematográficas para darle el final conmovedor en “The Fast and Furious 7″. para un posible retorno. Sin embargo, las posibilidades de que suceda en el próximo éxito de taquilla son escasas. En cambio, esto podría ser algo que están guardando para la última entrega de la franquicia.