La saga de “Fast & Furious” (“Rápidos y furiosos” en Latinoamérica) ha marcado un hito en el género de películas de acción y en el mundo del cine. La ficción que comenzó en 2001 con Paul Walker y Vin Diesel a la cabeza, estrenará en 2021 la novena y penúltima parte de su línea principal, acercándose al gran final. No cabe duda que el legado de ‘Dom’ Toretto y su familia es hoy imborrable

La exitosa franquicia nos ha dado personajes muy queridos como Brian O’Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker. Por su parte, Vin Diesel, quien encarna a Dominic Toretto, se ha convertido, gracias a estas películas, en todo un ícono en este rubro cinematográfico.

Tráiler de Rápidos y furiosos 9

“Rápidos y furiosos 9″ tenía previsto estrenarse en mayo de 2020, pero debido a la crisis mundial generada por el coronavirus, se estrenará en abril de 2021. Al parecer, esta nueva entrega venía con algunas sorpresas bajo la manga como el regreso de Han (Sung Kang) a la franquicia, sin embargo, los fans tendrán que esperar varios meses para disfrutar de otra entrega de Toreto (Vin Diesel) y compañía.

LA NUEVA POLÉMICA DE VIN DIESEL ANTES DEL ESTRENO DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS” 9

Recientemente, Cinema Blend se dio cuenta de una peculiar publicación de Vin Diesel en su cuenta de Instagram; se trataba de un póster fan-made, pero lo interesante fueron las palabras con las que acompañó la imagen.

“Feliz domingo creativo a todos... lo siento, no he publicado mucho últimamente, he estado tratando de mitigar una guerra entre Universal Studios y el P.G.A. Gremio de prejuicios de América”, se leía en la publicación.

El posteo fue eliminado poco tiempo después, sin embargo, la semilla estaba sembrada y comenzaron a surgir rumores sobre la situación.

Si bien no se esclarece específicamente qué es lo que están peleando el estudio (Universal) y el sindicato de productores (organismo rector de todas las producciones en Hollywood), es muy probable que se trate de una disputa por poner el nombre de alguien como productor de “Rápidos y Furiosos 9”, algo que no le habría parecido correcto al gremio, ¿tendrá que ver con Diesel?

Cabe señalar que Vin Diesel ha estado como productor de la saga desde “Rápidos y Furiosos” 4, por lo que quizá la pelea se esté librando por alguien más. Aun así, de momento sólo hay especulaciones al respecto, aunque lo más probable es que sea cual sea el problema no afecte de sobremanera a “Rápidos y Furiosos” 9, sino que se trata de un rubro de corte más burocrático. De momento tendremos que esperar para saber la respuesta, aunque el actor más tarde compartió el mismo póster, pero con unas palabras menos enfadadas: “Feliz domingo creativo a todos... hagan lo posible por mantenerse positivos durante estos tiempos.” ¿Qué nos habrá querido decir?

La publicación de Vin Diesel que luego eliminó (Foto: Instagram)

4 DATOS SOBRE VIN DIESEL QUE QUIZÁ NO CONOCÍAS

1. TOMÓ CLASES DE MANEJO

Un dato anecdótico es que para la fecha de la primera entrega en 2001, ni Michelle Rodríguez (Letty), ni Jordana Brewster (Mia) contaban con licencia de conducir. Quien sí tenía una era Vin Diesel, quien tomó clases de manejo para dobles de películas para darle más realismo a sus escenas.

2. UN CARRO CON SIGNIFICADO

El auto donde Toretto escapa en la primera película fue un Chevy Chevelle SS454, fabricado en 1970. Distintas versiones de este modelo fueron usados a lo largo de la saga y Diesel eligió uno de ellos para regalárselo a su hija por su cumpleaños.

El actor que da vida a Dominic Toretto nunca imaginó que ese proyecto duraría más 20 años (Foto: Instagram)

3. ¿POR QUÉ NO APARECIÓ EN LA SEGUNDA ENTREGA DE LA SAGA?

Originalmente, Vin Diesel debía aparecer en “Rápidos y Furiosos” 2, sin embargo, el actor que brinda su voz al personaje de Groot en “Guardianes de la Galaxia”, declinó la oferta debido a que no estaba a gusto con la historia. Esto obligó a modificar el guión que ya estaba escrito para presentar al personaje de Roman Pierce, interpretado por Tyrese Gibson.

4. FUE DURO NEGOCIAR CON ÉL

El director Justin Lin, quien dirigió Reto en Tokio, la tercera entrega, insistió en que Dominic Toretto debía hacer al menos alguna aparición en la película. Después de un buen tiempo de negociación, Diesel aceptó su aparición en el final de forma gratuita, siempre que el estudio Universal aceptara producir una nueva entrega de la saga “The Chronicles of Riddick”, que también protagoniza él.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS 9”

Para la novena película de la franquicia “Rápidos y furiosos” han sido confirmados los siguientes personajes con sus respectivos actores:

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodríguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Chris ‘Ludacris’ Bridges - Tej Parker

Nathalie Emmanuel - Ramsey

John Cena - Jakob Toretto

Sung Kang - Han

Helen Mirren - Magdalene Shaw

Charlize Theron - Cipher

Lucas Black - Sean Boswell

Jason Tobin - Earl

Krzysztof ‘Kris’ Mardula - Thug

Michael Rooker - Buddy

Anna Sawai

Finn Cole

Cardi B

Vinnie Bennett

Amber Sienna - Interpol

Jim Parrack

Martyn Ford

Ella Walker - Vanessa

Thue Ersted Rasmussen - Otto

La trama de "F9" pondrá a Vin Diesel de nuevo al volante. En esta ocasión, la familia será también el enemigo (Foto: Universal Pictures)

VIDEO RECOMENDADO

Rápidos y furiosos 9, tráiler