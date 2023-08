La película live action de ‘Blancanieves’ suma una nueva crítica varios meses antes de su estreno. Ahora, el hijo del cineasta responsable del clásico de 1937 se manifestó en contra de esta nueva versión.

David Hand no solo estuvo a cargo de ‘Blancanieves y los siete enanitos’, también lo hizo con ‘Bambi’ o ‘Fantasía’ y ahora su hijo, David Hale Hand lanzó una ácida crítica contra la película que protagonizará Rachel Zegler.

En esa línea, según apunta en The Telegraph, tanto su padre como Walt Disney se “revolverían en su tumba” con esta nueva ‘Blancanieves’.

“Sus pensamientos son solo radicales ahora. Cambian las historias y el proceso de pensamiento de los personajes, están inventándose nuevas cosas ‘woke’ y no me gusta nada de eso. Francamente, me parece un poco insultante lo que han hecho con algunas de estas películas clásicas. No hay respeto por lo que hizo Disney y lo que hizo mi padre. Creo que Walt y él estarían revolviéndose en sus tumbas”, dijo Hand, de 91 años.

Como se sabe, el término ‘woke’ es utilizado de varias formas y en redes sociales se ha popularizado como un insulto hacia las personas que son políticamente liberal de una manera que se considera extrema.

La nueva versión de ‘Blancanieves’, que se estrenaría en marzo de 2024, ya viene coleccionando una serie de críticas, la primera de ellas fue la elección de Rachel Zegler, de ascendencia colombiana, como protagonista.

Rachel Zegler ha sido criticada por su papel en 'Blancanieves'. (Foto: Michael Tran / AFP)

La crítica se intensificó con las declaraciones de Zegler de que este remake no sería tan conservador como la versión clásica, que el príncipe no la salvaría ni ella soñaría con el amor verdadero. Otra crítica es por la imagen de los enanos, quienes serán reemplazados por criaturas mágicas.

“Muchos jóvenes no han visto el original (...) quiero decir es un concepto completamente diferente, y estoy totalmente en desacuerdo con eso (...) estas son formas de arte en el mundo del cine actual”, expresó Hand.





