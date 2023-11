La nueva película de “Wonka” ha llamado la atención de muchos espectadores, pues no solo destaca el hecho de que es una novedosa precuela a la clásica cinta de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”, sino que el actor, Timothée Chalamet; es uno de los jóvenes actores con más potencial en Hollywood en estos momentos.

Timothée Chalamet comenzó su carrera actoral en el teatro antes de dar el salto a la pantalla grande. Su primer papel importante llegó en 2014 con la serie de televisión “Homeland”, donde interpretó a Finn Walden. Sin embargo, fue en 2017 cuando captó la atención mundial con su actuación en la película “Call Me by Your Name”, dirigida por Luca Guadagnino. En esta película, Timothée interpretó el papel de Elio Perlman; un joven que experimenta su primer amor de verano.

En 2018, protagonizó “Beautiful Boy”, donde interpretó a un joven luchando contra la adicción a las drogas, junto a Steve Carell. Ese mismo año, participó en la película “Lady Bird”, dirigida por Greta Gerwig. La versatilidad de Chalamet se ha destacado en géneros que van desde el drama hasta la ciencia ficción.

Chalamet, como Wonka; hablando con un Oompa-Loompa, interpretado por Hugh Grant.

En 2020, participó en la adaptación cinematográfica de “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, donde asumió el papel principal de Paul Atreides. Su actuación recibió elogios, consolidando aún más su estatus como uno de los actores jóvenes más prometedores de Hollywood.

Su capacidad para sumergirse en roles complejos y su dedicación al arte cinematográfico le han ganado el respeto de la industria y de los admiradores. Este 7 de diciembre, Chalamet vuelve a la pantalla grande interpretando a Willy Wonka en la nueva aventura que narrará la historia previa al clásico de Roald Dahl “Charlie y la fábrica de chocolate”.

Detrás de Wonka

La primera cinta inspirada en la historia de Dahl, estrenada originalmente en 1971, cuenta la historia de Charlie Bucket, un niño de bajos recursos que gana un boleto dorado para visitar la misteriosa fábrica de chocolates de Willy Wonka. La fábrica es un mundo mágico lleno de maravillas y sorpresas. Charlie y otros cuatro niños afortunados se embarcan en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. La película se ha convertido en un clásico del cine familiar que sigue cautivando a generaciones enteras.

En esta nueva historia de “Wonka”, dirigida por Paul King, conoceremos cómo fue la juventud de Willy Wonka antes de que decidiese montar su famosa fábrica de chocolate. Junto a Chalamet, el elenco estará conformado por Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins y Hugh Grant en su divertido rol de Oompa Loompa.

“Wonka” se estrena el próximo 7 de diciembre en todos los cines peruanos, y tendrá funciones especiales de pre-estreno el miércoles 6 de diciembre para quienes quieran disfrutarla primero.