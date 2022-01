En los últimos meses del 2021 se estrenó la serie Hawkeye, que era uno de los proyectos del la Fase 4 del conocido Universo Cinematográfico de Marvel, que, como ya es conocido, son post End Game. La serie trajo dos curiosas escenas que han encendido dudas entre los fans.

Puntualmente se tratan de dos flechas utilizadas en do capítulos ditintos de la serie por el superhéroe Hawkeye: Ambas con tecnología Pym, una que usan para hacer gigante una flecha en medio puente y otra para hacer pequeños una furgoneta y sus ocupantes.

Estos eventos nos recuerdan un poco a lo ocurrido en la película Capitán América: Civil War, en donde se anuncian los conocidos como Acuerdos de Sokovia, luego de lo sucedido en Age of Ultron con la ciudad del mismo nombre.

Esto, en sencillo, es una especie de control de los gobiernos del mundo sobre las acciones de los superhéroes en batalla, quienes quieran o no, dejan una estela de desastres luego de sus épico enfrentamientos con amenazas globales.

“Los Vengadores dejarán de ser una organización privada, y desde ahora van a operar bajo la supervisión de un panel de las Naciones Unidas, y solo cuando y si ese panel lo considera necesario”, les expone el secretario Thaddeus Ross (William Hurt) en Capitán América: Civil War a los superhéroes.

Esto provoca un cisma entre los Vengadores, quienes se dividen entre los que apoyan la supervisión, liderados por Tony Stark, y quienes ven en esto una amenaza contra su libertad, el bando de Steve Rogers.

Estos acuerdos no dejaron de tener vigencia ni cuando la amenaza del Thanos del pasado llega a la nueva base de los Vengadores a destruir todo en una épica lucha luego del chasquido de Hulk que trae a todos de regreso de la muerte.

Es claro que, quienes estaban prófugos ya no son más perseguidos tras lo ocurrido en End Game, sin embargo, los acuerdos sobre los superhéroes siguen vigentes en todo momento luego de estos eventos.

Esto no solo incluye a personas con habilidades sobrehumanas, también se incluye la tecnología más avanzada de otras civilizaciones, incluidas las inteligencias artificiales.

Es por esta razón que el villano en WandaVision, o al menos uno de ellos, Tyler Hayward, director de SWORD, es arrestado, pues viola los acuerdos cuando utiliza a White Vision para atacar a Wanda Maximoff.

Lo mismo sucede con Sharon Carter, quien era prófuga de la justicia por entregar el equipo requisado del Capitán América, Falcon y el Soldado del Invierno en Civil War.

Por ello es extraño que Barton haya utilizado la tecnología Pym tan abiertamente, pues esto afectaría a los Acuerdos de Sokovia, pues él mismo señala que las partículas Pym son proporcionadas por Scott Lang.

Pese a que los acuerdos existen, es probable que tras el blip, el rigor de estos acuerdos haya perdido peso, pero no el control sobre los héroes, solo recordemo lo ocurrido en No Way Home tras conocerse la identidad de Peter Parker y lo sucedido con Mysterio.

