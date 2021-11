Zachary Levi no era un famoso actor antes de llegar a ser el superhéroe Shazam en la pantalla grande. Su carrera cambió sin duda con el papel del héroe del universo de DC Cómics, sin embargo, pudo haber estado en el UCM, su rival en el cine.

El mismo artista señaló que su salto a las grandes ligas del cine pudo haber sido en un proyecto distinto: el Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien estuvo en el UCM como el amigo de Thor, Fandral, en las dos últimas entregas en solitario del ‘Dios del Trueno’, la franquicia lo tuvo en consideración para un rol mucho más relevante.

Se trata de Star-Lord, el papel principal de los Guardianes de la Galaxia, que actualmente protagoniza Chris Pratt. Este papel pudo haber sido protagonizado por el actual Billy Batson.

“James [Gunn] y yo nos conocíamos, éramos amigos, teníamos noches de juegos en casa del otro, teníamos muchos amigos en común. Y entonces me pidió que entrara y leyera para Star-Lord, y lo hice, y luego eso me llevó al siguiente paso, y luego, de repente, estaba probando la cámara. Quería tanto ese papel, tanto, tanto, tanto, tanto. Todo se redujo a mí, a otro chico y a Chris Pratt, pero Chris siempre fue su favorito, pero él dudaba en aceptarlo, lo cual es comprensible, quiero decir que es una gran franquicia, es Marvel, funciona, ¿Verdad? ¿No funciona? ¿Es esto lo que todo el mundo me va a conocer por el resto de mi vida? Todas esas cosas que pasan por tu cabeza”, confesó el actor.

La historia continúa: “Finalmente, y creo que inteligentemente, decidió aceptar el trabajo y, por lo tanto, no salió a mi manera ni a la de nadie más, pero esperaba haber dejado una buena impresión en James cuando estaba haciendo una audición para Shazam, y su muy querido amigo, gerente y, a veces, socio de producción, Peter Safran, llama a James porque así es como funciona nuestra industria”.

“Afortunadamente, estaba en buena posición con James, trato de estar en buena posición con la mayor cantidad de personas como puedo ser y tratar de ser una persona decente, y creo que entre eso y lo bien que James pensó que lo hice en la prueba de Star-Lord, dijo: “Sí, hombre, realmente deberías darle a Zach una oportunidad en esto. Realmente creo que podría ser genial “. ¿Fue eso lo que envió todo por mí? No lo sé, pero estoy seguro de que fue parte de esa conversación, absolutamente. Estoy en deuda con James porque creería en mí lo suficiente como para recordar eso y transmitir esa información”, finalizó.

Sin embargo, en la actualidad, Zachary Levi volverá al Universo DC para interpretar a Shazam nuevamente en la nueva entrega del héroe en ‘Shazam 2: Fury of the Gods’.

