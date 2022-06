La llegada de la heroína adolescente, Ms Marvel, a la plataforma de Disney+ ha sido una de las más llamativas del año, pero no precisamente por las razones correctas. Si bien muchos fanáticos quedaron satisfechos con el inicio de Kamala Khan en el Universo Cinematográfico de Marvel, los números le dan un récord que ninguna serie quisiera tener.

¿Qué ocurrió exactamente? Si bien las críticas en cuanto a la introducción de Ms Marvel en el UCM han sido en su mayoría positivas, los números dejan un antirécord: es la serie de Marvel en Disney+ con menos visualizaciones en su estreno en sus primeros cinco días en la plataforma.

Con apenas 775.000 visualizaciones en Estados Unidos durante sus primeros cinco días, esta cifra la convierte en el peor estreno del UCM y de una producción de Marvel en esta plataforma. Para darse cuenta de una mejor manera del bajón que significa esta cifra en relación a otros estrenos, Wandavision tuvo total de 1.6 millones de visualizaciones en Estados Unidos en sus primeros cinco días.

Hawkeye, de similar modo, tuvo una cantidad de 1.5 millones de visualizaciones de reproducciones en Estados Unidos. Esto nos hace ver el flojo arranque que ha tenido la serie de la heroína adolescente en su debut en solitario en el UCM.

Sin embargo, esto no debe ser algo de especial preocupación, pues esto no es un síntoma de que el personaje no haya tenido una buena acogida entre los fans, pues tenemos que recordar que se trata de un personaje que no tiene tanta historia en los cómics. No es que sea un personaje muy reciente, pero no tiene la misma espalda de héroes como Spider-Man o Los Vengadores.

Iman Vellani como Kamala Khan en "Ms. Marvel".

Por otro lado, la serie parecer ser una enfocada más en un público joven, pues aborda temas muy propios de esta etapa de la vida de la joven Kamala Khan, encarnada por la actriz Iman Vellani.

También tenemos que tener en cuenta que esta serie ha sido objetivo de cierto rechazo sociocultural por la tendencia religiosa de la protagonista, pues recordemos que se trata de una musulmana en Estados Unidos, algo que propició una especie de boicot, tras el ‘review-bombing’ que pudo haber entorpecido su cifra en su fecha de estreno.

