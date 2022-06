Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han decidido vetar la nueva cinta de Pixar, Lightyear, debido a una escena en particular, la cual ha vuelto a poner en palestra la visible homofobia en estos países del Golfo Pérsico como política de Estado.

En estos países, donde impera la Ley Islámica, se ha censurado la película por una escena en particular: un beso entre personajes del mismo sexo que en la película son pareja, algo que tiene poco que ver con la trama principal de una película que tiene como eje central las aventuras espaciales de Buzz.

A esta censura se suman también los vetos a producciones de Disney, como Etertanls o West Side Story, incluso del mismo Doctor Strange in the Multiverse of Madness por razones similares a esta. Una constante en países islámicos.

Esto es una polémica más que genera esta animación de Angus MacLane, pues chocó con la concida ley “No digas gay” aprobada en el estado norteamericano de Florida, con la que se retende impedir que los docentes le expliquen a los niños cuestiones acerca de las orientaciones sexuales desde preescolar hasta el tercer grado.

Esto generó múltiples protestas contra Disney y la propia Pixar por haber eliminado esta misma escena de la cinta, por lo cual se vieron en la obligación de restaurar la escena en el metraje final.

La Oficina Reguladora de Medios de los Emiratos Árabes Unidos no ha autorizado su proyección pública porque, en ese país, la homosexualidad es considerada ilegal. De acuerdo con The Hollywood Reporter, “tan sencilla muestra de afecto entre dos mujeres constituye una violación de los estándares de contenido de medios del país”. El caso en el país Saudí es similar.

