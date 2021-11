La película de Eternals nos mostró muchos nuevos personajes y un nuevo punto de vista del mundo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lo ocurrido con Ikaris, el más fuerte del grupo de héroes, es una duda que se ha quedado enquistado en los fans.

Ojo que aquí tenemos que poner una alerta de SPOILERS, en caso aún no hayas visto la película y estés planeando verla, es mejor que dejes de leer esta nota y regreses cuando la hayas disfrutado.

Dicho esto, continuamos. El guionista de la película, Kaz Firpo, intentó aclarar la duda acerca de lo sucedido con Ikaris en la cinta, pues la última vez que lo vemos, decide ir al sol para acabar con su vida por haber traicionado a los suyos.

“¿Cuál es el punto de fusión de Los Eternos? ¿Cuánto tiempo se tarda en derretir literalmente un robot Eterno?”. Dijo Kaz Firpo. “Por lo que vale … sí, siempre fue así. No puede soportar enfrentarse a su familia después de lo que ha hecho, de lo que se da cuenta”, comentó.

“No creo que Ikaris piense siquiera que está equivocado. Creo que se arrepiente mucho. Lo siente mucho. Creo que lamenta la forma en que vivió toda su vida en este planeta, y eso es una gran carga para llevar. Así que, en realidad, ese acto consiste básicamente en decir: Cometí un error, pero no puedo enfrentar a mi familia y no puedo seguir viviendo”, agregó el guionista.

“Comenzó como un exilio que creo que, a lo largo del transcurso del rodaje, realmente se convirtió en algo que necesitaba ser definitivo. Realmente es un momento para decir: Es sacrificio. Es como decir: No puedo servir a Los Eternos. Si no puedo servir a los Celestiales, y no puedo estar con mi familia, entonces elijo esta tercera opción, que para él realmente es el olvido. Así que sí, está muerto”, aclaró Firpo.

El futuro de los Eternos, pese a que no volvamos a ver a Ikaris aparentemente, ni a Ajak, Gilgamesh ya Sprite, el resto de los héroes continuarán sus largas historias en Eternals 2, pues algunos han sido capturados por los celestiales para ser juzgados, mientras que el resto intentará rescatarlos.

