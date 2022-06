Luego que el actor Ezra Miller sea involucrado en muchos escándalos, incluso algunos relacionados con menores de edad, la paciencia de Warner Bros parece haberse terminado y por ello no continuarían contando con él para el Universo Extendido de DC (DCEU).

Los problemas legales en los que está involucrado Miller provocaron que su futuro como el héroe ‘Flash’ en el universo DC se diluya, pues según el portal Deadline, Warner ya baraja algunas ideas para su reemplazo dentro de este universo.

Como se sabe, el actor no puede ser despedido actualmente, pues el rodaje de la película ha iniciado y los tiempos para conseguir a otro protagonista. Por otra parte, tanto Warner como David Zaslav, CEO de la compañía, tienen muchas esperanzas con la cinta que ha costado alrededor de 200 millones de dólares.

“Warner no gana nada con esto (...) Este es un problema heredado para Zaslav. La única esperanza es que el escándalo se rebaje de aquí al estreno de la película y esperar que salga lo mejor posible”, señalan desde Deadline.

Según el propio Zaslav, el actor ya no formará parte del futuro del DCEU, por lo cual el estudio viene analizando tres posibilidades para el estreno de The Flash: restringir la campaña de publicidad de la película, estrenarla directamente en HBO o estrenar la película en cines dejando el caso de Ezra en segundo plano en caso este empeore.

Todas las opciones contienen sus riesgos, más aún la segunda, pues esto representaría una pérdida tremenda en términos económicos para el estudio, sabiendo que para la cinta se cuentan con grandes nombres, tanto en producción como en reparto.

El actor Ezra Miller vuelve a protagonizar un escándalo, y es que sigue acumulando una serie de denuncias en su contra que ponen en riesgo su situación laboral en series y sagas tan famosas como "The Flash" y "Animales Fantásticos". ¿Qué fue lo que le ocurrió recientemente y cuáles fueron sus otros altercados? Te lo contamos en este video.

Así pues tenemos a Andy Muschietti en la dirección, así como a Michael Keaton como Batman. El actor no se ha pronunciado respecto a su situación legal y a los escándalos que ha protagonizado, al menos no de buena forma. Sin embargo, si esto no empeora, The Flash debería estrenarse el 23 de junio de 2023.

