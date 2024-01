La nueva película de la afamada directora y guionista Sofia Coppola (Perdidos en Tokio, María Antonieta), ganadora del premio de la Academia, llega el 4 de enero a las salas de cine del país. “Priscilla” está inspirada en las memorias Elvis y Yo (1985), escrita por Priscilla Presley y Sandra Harmon.

La protagonista Cailee Spaeny (Mare of Easttown, Bad Times at the El Royale) está nominada a Mejor actriz de drama en la 81° edición de los Globos de Oro, que se realizará el 7 de enero en Los Ángeles. Anteriormente fue galardonada con la Copa Volpi por su interpretación de Priscilla en el Festival de Venecia.





Cailee Spaeny y Jacob Elordi en "Priscilla".





“Esta película es más de emociones e impresiones que de largas escenas. Es un sueño febril. Por eso, era importante conocer detalles íntimos o las bromas internas que compartían. Pasar ese tiempo con la mismísima Priscilla Presley, que fue tan amable y generosa al concedérmelo, fue esencial para mí. Es una historia humana. Creo que es extraordinaria. Para nosotros, Elvis y Priscilla son realeza estadounidense, pero nunca antes habíamos visto lo que había detrás del telón, que es lo que creo que hace esta película”, dijo Cailee Spaeny.

El actor Jacob Elordi (Euphoria, The Kissing Booth) comentó que uno de los mayores atractivos de la película fue interpretar a Elvis Presley y que éste fuese un personaje secundario. Aunque admitió que por un momento sintió miedo, logró superarlo.

“Creo que cuando interpretas a Elvis Presley no piensas en ello como estar al servicio de otra persona, pero esa fue la parte más estimulante para mí, poder encontrar la manera de dar un paso atrás y formar parte de la historia en lugar de ser la historia”, indicó Jacob Elordi.









La historia comienza cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta y su vida cambia por completo. A través de los ojos de esta mujer, Sofia Coppola cuenta el lado oculto de un gran mito americano y el turbulento matrimonio, desde una base militar alemana hasta su soñada finca de Graceland, en este retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado sobre el amor, la fantasía y la fama.

“Sofía es por naturaleza una mujer muy, muy amable y meticulosa. Y desde el comienzo no hubo que hacer esfuerzos desmedidos ni se exigió nada de nosotros que no fuera razonable. Se trataba simplemente de contar la historia exactamente como Priscilla Presley la había contado, y de tratar de transmitir tanto amor y cuidado como Priscilla cuando habla de la relación, sin dejarse llevar por lo que el mundo pudiera pensar al respecto...contar la historia tal como estaba en esas páginas de Elvis y yo. Esto fue muy importante desde el principio”, precisó Jacob Elordi.

FICHA TÉCNICA

Título : Priscilla

: Priscilla Director : Sofia Coppola

: Sofia Coppola Reparto : Ari Cohen, Cailee Spaeny, Jacob Elordi

: Ari Cohen, Cailee Spaeny, Jacob Elordi Género : Biografía, drama

: Biografía, drama Duración : 1h 53m

: 1h 53m País de origen : Estados Unidos

: Estados Unidos Año : 2024

: 2024 Formatos : 2D, doblado y subtitulado

: 2D, doblado y subtitulado Estreno: 4 de enero





