Joker : Folie à Deux se empezó a filmar este mes y DC ya aprovechó para sacar la primera imagen de esta película , secuela de la primera película enfocada en el villano clásico de Batman, el Guasón (interpretado por Joaquin Phoenix). La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram del director de la película, Todd Philips .

Aunque no se ha hablado oficialmente de la trama, se sabe que posiblemente sea una nueva historia del payaso malvado, sin la aparición de Batman. Lo que es destacable sobre esta película es que será un musical y contará con la aparición de Lady Gaga como Harley Quinn.

Primera imagen de Joker: Follie a Deux. (Foto:Instagram)

Otros actores confirmados para el elenco son Brendan Gleeson, Catherine Keener; y Harry Lawtey. Philips, que dirigió la primera entrega, ha vuelto como director.

Phoenix tuvo una interpretación interesante del Joker, variando de antecedentes. Para el papel, el actor llegó a bajar varios kilos para intentar adaptar la figura de un hombre maltratado e ignorado por la vida debido a su neurodivergencia.

En los Óscares del 2020, ganó la estatuilla a mejor actor, acto que conmocionó a Phoenix. “He sido, he sido un sinvergüenza en mi vida. He sido egoísta. A veces he sido cruel a veces, difícil de trabajar, y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad. Y creo que es cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando nos apoyamos, no cuando nos cancelamos entre sí por errores pasados, sino cuando nos ayudamos a crecer, cuando nos educamos, cuando nos guiamos mutuamente redención”, comentó en su discurso.

No se está muy seguro de qué tratará la trama, si estará ambientada entre los años 70 como la primera película, o viajará al futuro para mostrar una nueva versión de la Ciudad Gótica. Lo único que se puede indagar es que los eventos posiblemente ocurrirán en el Hospital Arkham, dado muchos orígenes del personaje de Harley Quinn tuvieron lugar cuando ella fue la psiquiatra del Guasón.