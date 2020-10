Cuando Han Lue no está conduciendo uno de sus veloces autos, está comiendo. Eso lo hemos visto en más de una escena de las películas de “Fast & Furious” que ha aprecido. Pero, ¿por qué? Después de su presunta muerte en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” , el personaje de Sung Kang se reincorpora al equipo de Dominic Toretto para “Fast & Furious 9”. Esto ha generado nuevamente interés en el corredor de autos, incluidas algunas de sus peculiaridades.

Inicialmente los fanáticos de la famosa ‘The Fast Saga’ vieron a Han Lue como el mentor de Sean Boswell (Lucas Black) en la entrega ambientada en Japón. El confuso orden cronológico de las películas de “Fast & Furious” permitió a Han regresar en “Fast & Furious”, “Fast Five” y “Fast & Furious 6” antes de su supuesta muerte en “Tokyo Drift”. Sin embargo, fue recién en la séptima entrega que se reveló que Deckard Shaw (Jason Statham) estaba detrás de la supuesta muerte de Han en un esfuerzo por vengar lo que le sucedió a su hermano, Owen (Luke Evans).

Ahora, Han Lue está listo para regresar a la franquicia después de un par de años sin conocerse su verdadera historia. El primer tráiler reveló al personaje caminando en el escondite de Dom, con algunos bocadillos en sus manos. Como siempre. ¿Cuándo comenzó realmente este hábito? Screen Rant revela algunos detalles al respecto.

En "Tokio Drift", Han Lue muere en lo que parecía ser un simple accidente de auto (Foto: Universal Pictures)

POR QUÉ HAN SIEMPRE COME EN “FAST & FURIOUS”

Según el canon “Fast & Furious”, la inclinación de Han por tener siempre una comida en la boca proviene de su pasado como fumador empedernido. De hecho, su novia fallecida, Giselle (Gal Gadot), explica que para ayudarlo a frenar permanentemente este mal hábito, él constantemente necesitaba tener algo que hacer en sus manos. Resulta que comer es la forma más fácil de mantener las manos ocupadas en cualquier momento y lugar.

Esto significa que la comida habitual de Han Lue no se trata tanto de querer comer algo constantemente, sino de distraerlo de querer un cigarrillo. A lo largo de los años, simplemente adoptó el hábito. Es evidente que es mejor eso que estar fumando todo el tiempo.

Para Justin Lin, creador del personaje, la comida de Han es una parte integral de su identidad, como le dijo el director a EW. El personaje de Sung Kang es conocido por ser el observador silencioso del equipo, algunas veces indiferente. Esta frialdad también es una novedad en situaciones de presión, algo que en la franquicia “Fast & Furious” prospera al convertirlo en una gran adición al equipo de Toretto.

En esta escena, su novia fallecida, Giselle, explica que para ayudarlo a frenar su mal hábito de fumar, Han constantemente necesitaba tener algo que hacer en sus manos (Foto: Universal Pictures)

