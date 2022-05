Doctor Strange en el Multiverso de la Locura fue precisamente eso, una locura. Muchos personajes, cameos, y una Wanda Maximoff en todo su esplendor como la Bruja Escarlata. Sin embargo aún con todo su poder demostrado recientemente y también en su serie, WandaVision, muchos se preguntan por qué no pudo derrotar a Thanos en su momento en sus dos enfrentamientos.

Recordemos que en Infinity War, Wanda tenía la tarea de destruir la gema de la mente de la cabeza de Visión, quien sería sacrificado en el proceso, algo que hizo mientras detenía a Thanos con la otra mano, algo que muy pocos Vengadores, algunos veteranos, no pudieron hacer. Sin embargo, el Titán Loco utiliza la gema del tiempo para reestablecer la gema y adquirirla.

El otro enfrentamiento, en Endgame, Wanda estuvo muy cerca de derrotar al Thanos del pasado, quien regresó al presente para tratar de recuperar las gemas del infinito. Tanto fue el peligro y temor que sintió Thanos que él mismo dio la orden de lanzar los proyectiles de su nave aún sobre su propio ejército, algo que evitó que Wanda lo destruyera.

A partir de ahora debemos lanzar nuestra alerta de spoiler. Si aún no has visto la película de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, te recomendamos dejar de leer, pues se avecinan detalles de la película que quizás no quieras saber aún.

En el reciente estreno de Marvel, se ve a una Wanda Maximoff desatada, como la Bruja Escarlata, que incluso llegó a enfrentarse a los poderosos Illuminati del universos 838, sin estar presente, simplemente poseyendo el cuerpo de la Wanda de ese universo. No solo eso, se inmiscuyó en la fortaleza de Kamar-Taj con muchos hechiceros defendiéndola, incluso Wong, el Hechicero Supremo.

Con esto bastaría para poder haber derrotado a Thanos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? La respuesta en realidad es muy fácil y es explicad en la misma película. La clave es el libro maldito, el Darkhold. Esto le puso mucho más poder al alcance de su mano, algo que Wanda aprovechó para su propio beneficio, evidentemente.

Si de por sí ya el poder de la Bruja Escarlata era destacable cuando no tenía mucho control sobre él, esto se desató cuando fue influenciada por el Darkhold, poder que no tenía al momento de enfrentarse al Titán Loco en dos ocasiones, al menos no en su universo. ¿Habrá algún universo en que, tal como lo hizo el Doctor Strange del universo 838, Wanda Maximoff haya usado el Darkhold para derrotar a Thanos y salvar el mundo? Quien sabe, aunque como se dice, “todo es posible en un multiverso”.

VIDEO RECOMENDADO:

Percy Medina Jefe en Perú de Idea Internacional