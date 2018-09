Pixar , el estudio de cine de animación más exitoso del momento, con una recaudación de más de US$ 13 mil millones en taquilla mundial, tiene en su haber una larga lista de películas que para muchos constituyen verdaderas joyas del séptimo arte.

El éxito de sus largometrajes animados le ha congregado una gran cantidad de distinciones, como los quince premios Oscar, incluyendo ocho en la categoría a Mejor Película de Animación para 'Buscando a Nemo', 'Los Increíbles', 'Ratatouille', 'WALL·E', 'Up', 'Toy Story 3', 'Brave', 'Inside Out' y la más reciente 'Coco', informa Hipertextual.

Es por eso que que a través de los sitios web especializados en crítica de cine y los que recogen el sentir de los cinéfilos, se ha confeccionado el ranking de las 20 mejores películas de esta compañía.

La web Rotten Tomatoes tiene la particularidad de tener dos tipos de puntuaciones, la primera esta basada en la crítica especializada, y muestra la lista de mejor a peor:

1. Toy Story (1995): nota media de 9 sobre 10 en 79 críticas.

2. Inside Out (2015): media de 8,9 en 340 críticas.

3. Toy Story 3 (2010): media de 8,9 en 296 críticas.

4. Buscando a Nemo (2003): media de 8,7 en 260 críticas.

5. Up (2009): media de 8,7 en 289 críticas.

6. WALL·E (2008): media de 8,6 en 252 críticas.

7. Toy Story 2 (1999): media de 8,6 en 163 críticas.

8. Ratatouille (2007): media de 8,5 en 246 críticas.

9. Coco (2017): media de 8,3 en 286 críticas.

10. Los Increíbles (2004): media de 8,3 en 236 críticas.

11. Monsters, Inc. (2001): media de 8 en 194 críticas.

12. Los Increíbles 2 (2018): media de 7,9 en 298 críticas.

13. Bichos, una aventura en miniatura (1998): media de 7,9 en 85 críticas.

14. Buscando a Dory (2016): media de 7,6 en 285 críticas.

15. Brave (2012): media de 7 en 234 críticas.

16. Cars (2006): media de 6,9 en 198 críticas.

17. Monster's University (2013): media de 6,8 en 192 críticas.

18. The Good Dinosaur (2015): media de 6,6 en 201 críticas.

19. Cars 3 (2017): media de 6,1 de 200 críticas.

20. Cars 2 (2011): media de 5,5 de 210 críticas.

En la misma web existe la sección dedicada a la preferencia del público en general. Esta sería la lista basada en la opinión de los cinéfilos y que varía un poco:

1. Coco: nota media de 4,5 sobre 5 con 25.194 votos.

2. Toy Story 3: media de 4,3 con 606.047 votos.

3. Inside Out: media de 4,3 con 135.155 votos.

4. WALL·E: media de 4,2 con 597.132 votos.

5. Los Increíbles 2: media de 4,2 con 13.709 votos.

6. Buscando a Dory: media de 4,1 con 181.061 votos.

7. Monster's University: media de 4 con 304.931 votos.

8. Ratatouille: media de 3,9 con 1.071.216 votos.

9. Brave: media de 3,9 con 278.668 votos.

10. Buscando a Nemo: media de 3,8 con 33.356.435 votos.

11. Monsters, Inc.: media de 3,8 con 1.254.296 votos.

12. Up: media de 3,8 con 1.202.836 votos.

13. Toy Story: media de 3,8 con 1.108.679 votos.

14. Cars: media de 3,7 con 877.484 votos.

15. Cars 3: media de 3,7 con 26.713 votos.

16. The Good Dinosaur: media de 3,6 con 58.512 votos.

17. Toy Story 2: media de 3,5 con 999.039 votos.

18. Los Increíbles: media de 3,4 con 32.603.130 de votos.

19. Bichos, una aventura en miniatura: media de 3,3 con 981.961 votos.

20. Cars 2: media de 3,3 con 103,186 votos.

Otro de los sitios web especializados en cine que también fueron consultados fue IMDb. Esta establece los gustos del público:

1. Coco: nota media de 8,4 sobre 10 con 211.018 votos.

2. WALL·E: media de 8,4 con 860.078 votos.

3. Toy Story: media de 8,3 con 748.288 votos.

4. Up: media de 8,3 con 799.938 votos.

5. Toy Story 3: media de 8,3 con 647.253 votos.

6. Inside Out: media de 8,2 con 495.764 votos.

7. Los Increíbles 2: media de 8,1 con 91.854 votos.

8. Buscando a Nemo: media de 8,1 con 825.464 votos.

9. Monsters, Inc.: media de 8,1 con 701.061 votos.

10. Los Increíbles: media de 8 con 564.232 de votos.

11. Ratatouille: media de 8 con 546.801 votos.

12. Toy Story 2: media de 7,9 con 444.675 votos.

13. Buscando a Dory: media de 7,3 con 197.717 votos.

14. Monster's University: media de 7,3 con 276.692 votos.

15. Bichos, una aventura en miniatura: media de 7,2 con 238.661 votos.

16. Cars 3: media de 6,8 con 49.657 votos.

17. Cars: media de 7,1 con 309.044 votos.

18. Brave: media de 7,1 con 320.175 votos.

19. The Good Dinosaur: media de 6,7 con 87.045 votos.

20. Cars 2: media de 6,2 con 127.740 votos.

Y por último la lista de la web Filmaffinity:

1. Coco: nota media de 8,1 sobre 10 con 29.772 votos.

2. WALL·E: media de 7,9 con 123.093 votos.

3. Up: media de 7,9 con 137.480 votos.

4. Toy Story 3: media de 7,9 con 110.537 votos.

5. Inside Out: media de 7,8 con 70.403 votos.

6. Toy Story: media de 7,7 con 153.378 votos.

7. Monsters, Inc.: media de 7,6 con 138.999votos.

8. Buscando a Nemo: media de 7,5 con 139.362 votos.

9. Ratatouille: media de 7,3 con 94.364 votos.

10. Los Increíbles 2: media de 7,2 con 7.106 votos.

11. Toy Story 2: media de 7 con 109.938 votos.

12. Los Increíbles: media de 7 con 91.625 de votos.

13. Bichos, una aventura en miniatura: media de 6,7 con 84.618 votos.

14. Buscando a Dory: media de 6,7 con 23.299 votos.

15. Brave: media de 6,5 con 45.094 votos.

16. Monster's University: media de 6,5 con 236.756 votos.

17. Cars: media de 6,2 con 76.584 votos.

18. The Good Dinosaur: media de 6,2 con 13.005 votos.

19. Cars 3: media de 6 con 3.386 votos.

20. Cars 2: media de 5,6 con 10.534 votos.

CONCLUSIÓN



La primera película de la compañía, estrenada en 1995, sigue cautivando a grandes y chicos hasta el día de hoy. Su calidad, tanto en historia como gráficamente, le valieron aparecer en el primer puesto del ranking de los expertos. Pero no solo esta película, sino que toda la saga de los juguetes vivientes guarda un lugar especial, apareciendo entre los primeros siete puestos en todas las listas.

Sin embargo, el ganador indiscutible para los cinéfilos y el público en general es, sin duda, 'Coco'. La hermosa historia basada enteramente en la cultura mexicana del Día de los Muertos se robó el corazón del público.