Para Guillermo del Toro la película de Pinocho tiene un elemento especial sobre sus otras películas. Aunque el director de cine es reconocido por infundir sus películas con sus toques personales, aquí la historia llega a ser más emotiva.

Pinocho era el proyecto que con más ilusión veía su madre. Cuando era niño, ella le contó el cuento original y fue la unión que tuvieron madre e hijo. Desde muchos años, ella le regalaba un muñequito de madera recordándole sobre el estimado proyecto que tenía en sus manos:

“Mi mamá y yo éramos mejores amigos, ella y yo éramos los raros, me regalaba un pinocho de madera; ella sabía lo que quería hacer desde muy joven, desafortunadamente falleció antes de la premier en Londres, pero todavía la siento ahí.” Comentó el director en una entrevista con Jimmy Fallon.

Más adelante, en el festival de Londres dedicó la película a su madre. “Sólo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias. Vi la película cuando era niño y es una cinta que me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía”.

Con su adaptación, Del Toro quería traer de vuelta los elementos oscuros del cuento original que fueron olvidados por la cultura popular. “Me enfureció un poco que la gente le exigiera obediencia a Pinocho, así que quería hacer una película sobre la desobediencia como una virtud y decir que no debes cambiar para ser amado”, explicaba Del Toro.

VIDEO RECOMENDADO

MINISTRO de Defensa MIENTE para defender a su VICEMINISTRO Cabrera El ministro de Defensa, José Gavidia, miente para defender a su viceministro Leonel Cabrera, un general (r) del Ejército quien es procesado por por homicidio, violación sexual y secuestro.