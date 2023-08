El Ministerio de Cultura acaba de presentar mediante su cuenta de Instagram las películas seleccionadas para representar al Perú en los próximos Premios Óscar, la edición número 96, además de las seleccionadas para los Premios Goya. Lo que el Ministerio no se esperaba sería la reacción de las redes sociales frente a las cintas mencionadas.

Las elegidas para los premios Oscar en esta ocasión fueron “Soltera Codiciada 2″, “Reinas sin Corona” y “La erección de Toribio Bardelli”. El Ministerio confirmaría que las elecciones fueron tomadas por un comité compuesto por distintos representantes del cine peruano.

En un comunicado el Ministerio explicó más a fondo: “Las 6 películas que postularon a través de la convocatoria abierta fueron visionadas por gremios y asociaciones de nuestro país. La próxima semana se conocerán los resultados.”

Aunque es necesario recordar que las cintas todavía tendrían que pasar por el proceso de pre-nominación, donde las cintas se encontrarían a puertas de ser nominadas, pero ello no les confirmaría un puesto en los Premios Oscar 2024. Recién se sabrían los resultados que las cintas que competirían en enero del 2024.

Cintas seleccionadas para los Premios Oscar.

Además de ello, se mostró las películas que se nominarían a los Goya. Junto a las tres mencionadas anteriormente, también se presentó “La Pampa”, “Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo” y “Tiempos futuros”.

Las cintas seleccionadas para los Premios Goya.

Aun así, las elecciones de las cintas, en particular la de “Soltera Codiciada 2″, fueron duramente criticadas en las redes sociales. Muchos usuarios sintieron que la película de Tondero no se consideraría apta para la Academia.Algunos de los comentarios en ambas redes comentan ideas parecidas. “No sabía que había premio a la peor película extranjera”, “Tantas películas hermosas peruanas que se están viendo en el Festival del Cine de Lima como para que Soltera Codiciada esté en esta lista”, “¿Soltera Codiciada? ¿Cuánto pagaron para estar en esa lista?”.

Hilo de comentarios en Instagram.