‘Peso gallo’, una película peruana de realismo social, dirigida por Hans Matos Cámac , acerca de un joven boxeador que lucha por sus sueños y su pelea personal frente a la falta de oportunidades se estrenó este 8 de setiembre en cines de Lima y Regiones. Filmada en la ciudad de Huancayo, cuenta con las actuaciones de jóvenes deportistas que debutan en el cine: Max Huiza y Ángela Huamán.

La película fue filmada en Huancayo y ha tenido una gran respuesta del público que en su estreno llenó todas las funciones, ‘Peso gallo’ es un retrato social de lo que viven los jóvenes deportistas que intentan abrirse paso en provincias en medio de la incomprensión, la falta de apoyo y de oportunidades. La película que obtuvo del Premio Comunidad PUC en el último Festival de Cine de Lima, narra una historia llena de honestidad, fuerza y emoción.

Según el director Hans Matos Cámac, la idea de realizar ‘Peso gallo’, surgió “por la necesidad de hablar de La familia y de Mi familia. Como hijo de padres separados, no me había dado cuenta cómo influyó en mi carácter crecer en un hogar sin figura paterna, pero tenía esperanza de que esta circunstancia, que parecía un producto de la agitada época en la que crecí, se supere. Mi desconcierto volvió siendo adulto, al ver que entre amigos y conocidos se sigue repitiendo el mismo patrón de familias separadas, dejando a los niños la responsabilidad de buscar su identidad”.

Sobre la película

La película narra la historia de Enrique, Max Huiza, un boxeador adolescente que vive en Huancayo con su abuela, Digna. En medio de su entrenamiento, el entrenador le pide al igual que a sus compañeros, llevar su documento de identidad para inscribirlos para que representen a su ciudad en un esperado campeonato nacional.

Para Enrique, este simple pedido se convertirá en un problema. A él le avergüenza la foto de su DNI y se empeña en cambiarla. Entre trámites y entrenamientos, Enrique entenderá que la lucha por sus sueños no solo está dentro del ring.

“Son varias cosas las que me gustaría que se lleve el público al ver la película”, comenta el director Hans Matos Cámac. “Conocer un poco más del mundo del boxeo; conocer la vida en las provincias del país: entre provincias es muy similar, pero es muy diferente a la vida en Lima; y que se lleven un pedazo de nuestras historias, tanto la mía como la de los jóvenes boxeadores. Un poco de honestidad de parte nuestra, ya que pusimos un poquito de nuestra vida en detalles, palabras o elementos con los que construimos esta historia”.

Por su parte Max Huiza, el protagonista, confiesa que hacer la película fue emocionante, porque se trataba de un boxeador. “Como yo también practico boxeo, fue genial para mí. Jamás pensé grabar una película en Huancayo. Ha sido demasiado bonito. Grabar una película ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahora. Me gustaría que la gente vea la película para que se interesen más en el boxeo. Yo veo que no hay mucho apoyo al box. Más bien optan por otros deportes. Casi ningún apoyo le brindan. Quizás esta película incentive el apoyo de las personas y así el boxeo puede sobresalir”.

Esta película fue realizada con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú, ‘Peso gallo’ retrata una historia con verdad, fuerza, emoción y esperanza. Completan el reparto: Rosalia Clemente, Benjamín Baltazar, Melvin Quijada y Gilmer Briceño. La película contó con la Dirección de fotografía de Mario Bassino; Dirección de Arte de Iván Lozano; Sonido directo de David Acevedo y Producción de Julia Gamarra Hinostroza. Distribuye: V&R Films.