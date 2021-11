Manco Cápac, la película dirigida por el cineasta puneño Henry Vallejo, seleccionada para que represente al Perú en la carrera del Oscar 2022, figura en el ranking de las top 20 de la Revista Variety, una de las publicaciones cinematográficas más influyentes del mundo, que la destaca en sus predicciones entre las favoritas para ser nominadas a Mejor Película Extranjera.

Filmada íntegramente en Puno, en español y quechua, la cinta se estrenará el 9 de diciembre a nivel nacional y realizará y su avant premier el 29 de noviembre en Puno.

El largometraje protagonizado por el actor puneño Jesús Luque, narra la historia de Elisbán, un joven que viaja del campo a la ciudad en busca de trabajo para poder estudiar, sin imaginar la dura aventura que tendrá que afrontar como migrante, cuando no encuentre al amigo que prometió ayudarlo. Solo y sin dinero, en medio de una ciudad que lo agrede a cada paso y que lo ignora con feroz indiferencia, Elisbán no se rinde y armado de dignidad, sigue defendiendo sus sueños.

Se trata de una película de fina sensibilidad que rescata lo mejor del espíritu humano, encarnado en su humilde protagonista; que evidencia el desprecio cruel de la gente que lo rodea y una realidad que no es ajena a ningún peruano. Un poema visual con un mensaje social y universal. Su narrativa permite al espectador acompañar a Elisbán en un recorrido misterioso e inquietante. Jesús Luque logra transmitir el sentir de su personaje casi sin palabras pero con una fuerza sorprendente. Filmada sin artilugios, con el transcurrir agitado de la vida cotidiana de la urbe y sus sonidos como fondo, Manco Cápac se filmó en panavisión para ser disfrutada en cines, en pantalla grande, y así apreciarla en toda su belleza y dimensión.

Concebida como una empresa familiar, la película contó con la participación de Henry Vallejo y sus hermanos que se integraron como equipo. Sobre los inicios hace once años, el director comenta: “Un día de setiembre de 2010, comenzamos a soñar y escribir una historia que no tenía nombre, no sabíamos cómo llamarla. Lo único que sabíamos era que queríamos contar una historia sencilla, socialmente relevante, desafiante y que le hiciera un pequeño homenaje a los incas. El conflicto de esta historia prescinde de todo el sensacionalismo muy utilizado en el cine, esperando que el espectador descubra lo que no se dice pero que está sugerido. Y hay que mirarla con atención si se quiere descubrir su verdadera belleza”.

“Desde el arranque nos dimos cuenta que una película minimalista no iba a ser fácil”, continúa recordando Henry Vallejo. “Entre el 2012 y 2013 nos embarcamos ingenuamente en un rodaje que iba a ser feroz, con fondos propios y un equipo mínimo. El primer golpe lo recibimos cuando el protagonista ganó una beca y sin más, dejó el rodaje. Pasaron tres años hasta que encontramos a Jesús Luque. Pero no sabíamos que cursaba el cuarto de secundaria y que no podría acompañarnos con continuidad por sus estudios. Y cuando ingresó a la universidad, su disponibilidad fue aún más escasa. Sumado a esto, el elenco no se terminaba de completar. Finalmente, con actores peruanos y extranjeros que pasaban por Puno, sorteando innumerables obstáculos, logramos cohesionar entre los hermanos Vallejo, Jesús y todo el elenco, un equipo que no claudicaría. El rodaje se terminó cuatro años después. Nunca imaginamos que nuestra película sería seleccionada para representar al Perú en los premios Oscar del 2022″.

Manco Cápac es una producción de Pioneros Producciones distribuida por V&R Films. Completan el reparto, Mario Velásquez, Yiliana Chong y Gaby Huaywa. La película fue premiada por el 24 Festival de Cine de Lima 2020 (Premio al Mejor Actor), por la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica APRECI 2020 (Mejor Película Peruana, Mejor Actor y Mejor Guión), y ha tenido un exitoso paso por festivales internacionales.

