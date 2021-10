“La Foquita: El 10 de la calle” fue todo un éxito de taquilla en el Perú a inicios del 2020, sin embargo, aún no ha podido ver los beneficios del éxito debido a que, según su productora Lfante Films, New Century Films no les ha pagado todo el dinero recaudado de la taquilla de la película.

“Nosotros confiamos en New Century Films y en el señor Jorge Licetti, el dueño, pues era una de las distribuidoras de películas más importantes en el Perú, distribuyendo incluso películas de grandes estudios como Warner. Ahora, vemos que fue un error pues desde el 2020 nos deben casi dos millones de soles”, comentó Martín Casapía, director de la película.

Según Lfante, empresa productora de la película, la deuda ascendería a 1′771,371.71. La defensa de Lfante comentó que New Century Films indicó que la deuda se debe a que los cines no pagaron debido a su cierre por la pandemia.

“Eso es falso, pues los cines han asegurado que entregaron el dinero de la taquilla a Licetti a los 35 días de estrenada la película como es costumbre. Además, la deuda que mantienen con New Century Films es mucho menor a los casi dos millones que nos adeudan hace casi dos años”, asegura la productora.

Asimismo, entre los acreedores de New Century Films, se encuentra el Estado peruano, pues la distribuidora se acogió al crédito Reactiva Perú por un monto aproximado de dos millones de soles.

Mediante una llamada telefónica al programa Al Estilo Juliana, Licetti se defendió diciendo que “una empresa no entra a procedimiento concursal con el objetivo de perjudicar a un tercero. Los procedimientos concursales han sido diseñados para dar una salida ordenada del mercado a una empresa y poder recibir a sus acreedores y liquidar todos sus activos para el pago de sus acreedores.

En el mismo programa, Lfante afirmó que, según el contrato firmado con ellos, la distribuidora se adjudica el 9% del pago que hacen los cines por exhibir la película, sin embargo, se quedaron con más dinero y ahora quieren liquidar la compañía.

Asimismo, los abogados de la productora han identificado que Licetti seguiría distribuyendo películas bajo una nueva razón social conformada por personas que trabajaron para Licetti en New Century Films, algo que él niega.

Sin embargo, Lfante asegura que algunos cines le han informado que esta es la forma en la que estarían operando.

“No solo se trata del daño que este señor le hace a Lfante y las personas que creímos en el proyecto y pusimos dinero para poder llevarlo a cabo, entre ellos el mismo Jefferson Farfán, si no de muchas familias que dependen de la empresa, pues estamos a punto de quebrar y de como esto afecta al cine nacional”, afirmó Casapía.

