Pelas y Series es la videocolumna de Pancho de Piérola donde se habla de películas, series y documentales que se pueden encontrar en las plataformas de streaming más populares. En esta nueva edición, analizamos tres películas relacionadas con The Beatles.

El martes 8 de diciembre, se cumplieron 40 años de la muerte de John Lennon. Es increíble como ha pasado el tiempo. Pero más asombroso es cómo su trabajo y su trayectoria siguen resonando con el pasar del tiempo. El músico fue asesinado en la puerta de su casa en Nueva York. Estaba acompañado de su esposa Yoko Ono y tenía 40 años. Es decir, en unos meses, va a haber estado más tiempo muerto que vivo.

Las películas que les recomienda Pancho son 3: a Hard Day’s Night (1964), Across The Universe (2007) y Yesterday (2019). Las tres películas son de géneros distintos y para gustos varios, pero lo que tienen en común es la música de The Beatles, quienes son considerados como el grupo más importante de la historia.

La lista de películas que hacen honor a la música de los fab four es mucho más larga, pero he seleccionado estas tres por lo distintas que son entre sí, además, las tres llevan nombres de sus canciones. Así que te dejo una frase de Lennon para que te animes a ver alguno de estos films: Apaga tu mente, relájate y sumérgete..

