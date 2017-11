¡Atentos fanáticos de The Beatles! Paul McCartney anunció que producirá 'One Day a Week', un nuevo cortometraje documental sobre su campaña para no comer carne, 'Meat Free Monday'.

El músico lo contó todo sobre esta nueva producción, en una reciente entrevista con National Georgraphic, y adelantó las razones que lo llevaron a ejecutarla.

"'Meat Free Monday' incentiva a la gente a no comer carne al menos un día a la semana con la esperanza de que si suficiente cantidad de personas lo hacen y la idea se extiende, esto pueda representar una diferencia", dijo McCartney.

"'One Day a Week' tiene como objetivo crear conciencia sobre este tema tan importante y mostrarle a la gente que si todos nos unimos en este esfuerzo, podemos ayudar a mejorar el medio ambiente y reducir los impactos negativos del cambio climático, e incluso mejorar la salud de la gente", agregó.

McCartney está a cargo de este proyecto junto a sus hijas, Mary y Stella, quienes fueron las que fundaron esta compañía en primer lugar. Asimismo, participarán Emma Stone y Woody Harrelson, quienes narrarán datos sobre el impacto de la agricultura ganadera sobre el cambio climático.

'One Day a Week' se estrenará de manera online y estará disponible en la página de YouTube de 'Meat Free Monday' a partir del viernes 3 de noviembre.