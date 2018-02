Siguen sumando éxitos. 'Pantera Negra' es la nueva joya de Marvel . Protagonizada por Chadwick Boseman, esta cinta explora un territorio nunca antes pensado para un superhéroe de la pantalla grande: el continente africano.



Los estudios del domingo informaron que la película recaudó 192 millones de dólares en venta de boletos durante el fin de semana en Estados Unidos. Esta marca solo es superada por 'Star Wars: The Force Awakens', 'Star Wars: The Last Jedi', 'Jurassic World' y 'The Avengers'.



Dirigida por Ryan Coogler, la producción costó alrededor de 200 millones de dólares y superó todas las expectativas depositadas en ella. Además, se convirtió en el mejor estreno del mes de febrero.



Es una de las pocas películas que tiene como protagonista a un superhéroe negro. Marvel continúa expandiendo su público y reinventando la narrativa de sus filmes para abarcar cada vez a más gente.