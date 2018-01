La temporada de premios ya ha empezado, sin embargo, todavía faltan algunas semanas para realizarse la ceremonia de los esperados galardones de la Academia, que este 2018 celebran su 90ª edición.

Y es que hasta el 4 de marzo no se celebrará los esperados Oscar , pues la prestigiosa ceremonia se llevará a cabo más tarde de lo habitual. Aún así, el público ya ha elegido a sus grandes favoritas para ganar el ansiado galardón de este año.

'Get Out'

El American Film Institute (AFI) ha elegido la película de Jordan Peele entre las diez más importantes del año y el 'Círculo de Críticos de Nueva York' la ha premiado como la mejor ópera prima. El film de terror sociológico ha sido una de las grandes sorpresas del año y lleva cosechados ya esta temporada 42 premios, según recoge la web Rotten Tomatoes, que ha contabilizado todos los galardones entregados hasta ahora. Seguro que está nominada, aunque cuenta con muy pocas posibilidades de ganar.

'Lady Bird'

La ópera prima de Greta Gerwig comenzó a hacerse notar cuando consiguió las mejores calificaciones, rozando la perfección, tras su estreno. Esta semana consiguió el 'Globo de Oro' a la mejor comedia o musical y también el de mejor actriz de la categoría (Saoirse Ronan). Por el momento, lleva obtenidos 41 premios' y es la favorita de las distintas asociaciones de críticos.



'The Shape of Water'



La película de Guillermo del Toro lleva acumulados 36 premios desde que se presentó en el Festival de Venecia, donde consiguió ya el 'León de Oro'. En los recientes Globos de Oro, el director mexicano obtuvo el galardón como mejor director y Alexander Desplat se llevó el de mejor banda sonora. La historia de amor entre una mujer muda y un anfibio, que se desarrolla en plena Guerra Fría, tiene todos los elementos para ser la gran favorita de los académicos.



'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'



Es la gran triunfadora de los grandes festivales. En Venecia se llevó el premio al mejor guion; y en San Sebastián y Toronto fue la favorita en las votaciones del público, un detalle bastante significativo. El británico Martin McDonagh subió recientemente a recoger el Globo de Oro a la mejor película dramática, en una gala en la que el film obtuvo otros tres premios: actor secundario, guion (también de McDonagh) y actriz. En total lleva acumulados 33 premios.



'Call Me by Your Name'



Es, sin duda, una de las grandes sorpresas del pasado año y ha conseguido ya 25 premios. El magnífico drama Luca Guadagnino no consiguió premio alguno en los recientes 'Globos de Oro', donde estaba nominado a tres premios. El origen europeo 'Call Me by Your Name' puede restarle muchas posibilidades.



'The Florida Project'



Este film independiente ha cosechado hasta el momento 23 premios. Tanto la National Board of Review (NBR) como el American Film Institute (AFI) la han escogido entre los títulos más destacados de 2017. Es la película más modesta de las que figuran como principales candidatas. Sean Baker, en la categoría de dirección, y Willem Dafoe, como mejor actor secundario, tienen muchas posibilidades de llegar a la recta final de los Oscar.



'Coco'



La película de Disney Pixar es la absoluta e indiscutible candidata a llevarse el premio en la categoría de mejor película de animación y seguro que está entre las nominadas a la música y la canción. Lleva 24 premios, casi todos en el apartado de cine animado. No tiene rival.



'Blade Runner 2049'



El caso de la película de Dennis Villeneuve es bastante especial. Por ahora, lleva cosechados 22 premios, pero casi todos ellos han ido a parar a la manos de su director de fotografía Roger Deakins. En ese apartado no parece tener un rival a su altura. También parece firme candidata a aparecer en las categorías de efectos visuales y diseño de producción.



'I, Tonya'



En los Globos de Oro, Allison Janney obtuvo el premio a la mejor actriz de reparto y su candidatura parece más que segura para los Oscar. También puede estar nominada, a la vista de la temporada de premios, Margot Robbie en la categoría de mejor actriz principal. En total, la película lleva 13 premios y todos se los han repartido entre estas dos actrices que protagonizan la historia real de la patinadora Tonya Harding.



'Dunkerque'



Este drama bélico basado en hechos reales sonaba muy fuerte como gran candidata a los Oscar, pero se ha ido apagando con el paso de los meses. Sin embargo, no hay que descarta que Christopher Nolan aparezca en la categoría de mejor director. Desde su estreno el pasado verano ha conseguido doce premios, la mayor parte de los cuales se los han repartido el director de fotografía Hoyte van Hoytema y Lee Smith, por su labor de montaje.