Este domingo 4 de marzo, el cine se vuelve a vestir de gala para celebrar la edición número 90 de los Premios Oscar 2018 .



Hace unos días, la Academia presentó su lista de nominados, y entre las sorpresas que nos trae está el actor Gary Oldman , quien lidera la lista para llevarse una estatuilla por su interpretación de Winston Churchill en el film 'Darkest Hour' ('El instante más oscuro').

La historia se centra en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial . Winston debe negociar un tratado de paz con la Alemania nazi o mantenerse fiel a sus ideales y a la libertad de una nación.



Ante la amenaza de una invasión, un pueblo con incertidumbre, un rey escéptico y su propio partido conspirando en contra, él guiará a una nación e intentará cambiar el curso de la Historia.



En la categoría a 'Mejor actor', Gary Oldman —quien tuvo que realizar un radical cambio de look— competirá con Denzel Washington, Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis y Daniel Kaluuya.

¿Logrará alzarse con una estatuilla? Esperemos que sí. En todo caso, aquí te presentamos unos datos de este legendario actor.

1. Nació el 21 de marzo de 1958 en Londres, Inglaterra .



2. Entre los papeles que ha interpretado destacan los realizados en películas como 'Sid and Nancy', 'Drácula' de Bram Stoker, 'Léon', 'El quinto elemento', 'Batman Begins', 'The Dark Knight', 'The Dark Knight Rises' y la 'Orden del Fénix'.



3. Por ser la voz de Lord Shen, en 'Kung Fu Panda 2', fue nominado a mejor interpretación vocal por los premios ANNIE.



Gary Oldman confesó que estaba aterrado de realizar este papel, para el cual debió cambiar de look radicalmente (Getty)

4La facilidad que tiene para modificar su voz, lo ha llevado a doblar a Victor Reznov en los videojuegos de Call of Duty World at War y Call of Duty: Black Ops.



5. Ha estado casado en cuatro ocasiones.



6. Ha formado parte de las listas de los 100 mejores villanos y las 100 mejores interpretaciones en el cine.



7. Fue miembro del jurado del Festival de Cine de Cannes en 1993, y trabajado con grandes cineastas entre los que se incluyen Christopher Nolan, Oliver Stone, Quentin Tarantino y Francis Ford Coppola.

Mira aquí el tráiler de 'Darkest Hour' ('El instante más oscuro' ):