Mira aquí el teaser de 'Once Upon a Time in Hollywood' [VIDEO]

Los fanáticos de las películas de Quentin Tarantino deben estar más que emocionados con el lanzamiento del teaser tráiler de 'Once Upon a Time in Hollywood', película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que se estrenará en julio próximo.

Este es el primer vistazo de la novena cinta de Tarantino, en la que ha logrado juntar por primer vez a DiCaprio y Pitt.

"Un actor de televisión descolorido y su doble se esforzaron por alcanzar la fama y el éxito en la industria del cine durante los últimos años de la Edad de Oro de Hollywood en 1969 en Los Ángeles", señala la descripción del video en YouTube.

"Once Upon a Time in Hollywood" narra cómo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood.

Sin embargo, sus planes no saldrán como esperan, ya que sin quererlo, terminan involucrados en los asesinatos de 'La Familia', secta criminal liderada por Charles Manson, que ocurren justo al lado de la casa de uno de los protagonistas.

Quentin Tarantino es el director de "Once Upon a Time in Hollywood" y el reparto está conformado por actores como Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otros, así como los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry.