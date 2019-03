Margot Robbie es la protagonista del nuevo póster de la película "Once Upon a Time in Hollywood"

Luego que el último lunes se lanzara el primer póster oficial de “Once Upon a Time in Hollywood”, que está protagonizado por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio , personajes principales de la película, una nueva imagen acaba de ser revelada.

El nuevo afiche de “Once Upon a Time in Hollywood” fue compartido este martes en la página oficial de Instagram de la cinta y en él, aparece la actriz Margot Robbie, recordada por su papel de Harley Quinn en la película "Suicide Squad".

En el filme, Margot Robbie dará vida a Sharon Tate, actriz y modelo que fue asesinada en 1969 por Charles Manson, quien lideraba una secta criminal llamada ‘La Familia’; aunque su historia no será la trama principal de la película.



"Once Upon a Time in Hollywood" narra cómo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood.

Quentin Tarantino es el director de "Once Upon a Time in Hollywood" y el reparto está conformado por actores como Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otras estrellas, así como los fallecidos Burt Reynolds y Luke Perry.