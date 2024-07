A pocos días del estreno del tráiler, “No te sueltes”, ahora se revela ahora su póster oficial. El director de “El despertar del diablo”, Alexandre Aja, y la multipremiada actriz Halle Berry presentan un filme que combina el suspenso con el terror y llegará pronto a los cines del país.

La película, protagonizada por Berry, también cuenta con las actuaciones de Matthew Kevin Anderson (Death Note), Stephanie Lavigne (La dimensión desconocida), Christin Park (Tales from the Loop) y los pequeños Percy Daggs y Anthony B. Jenkins. El filme es obra de los productores ejecutivos de la aclamada serie “Stranger Things”.









En una entrevista a la revista Entertainment Weekly, Halle Berry expresó: “Nos ayudó mucho rodar en medio de la nada. Pasamos día tras día en medio del bosque en aquella casa. Eso ayudó a los niños porque éramos solo nosotros tres. Estar en ese entorno todo el tiempo nos permitió, de alguna manera, suspender nuestra realidad”.

Por su parte, el director Aja dijo habló de la protagonista: “Halle aportó mucha compasión a su personaje, le sumó la fuerza y fragilidad que necesita para tejer un vínculo tan estrecho alrededor de sus hijos”.









Sinopsis

Del visionario director Alexandre Aja (The Hills Have Eyes, Crawl) y las mentes creativas detrás de Stranger Things y Arrival, llega No te sueltes (Never let go). En este terrorífico thriller, mientras el mal toma el control del mundo más allá de la puerta de su casa, la única protección para una madre (interpretada por la ganadora del Premio de la Academia Halle Berry) y sus hijos gemelos es su casa, y el vínculo protector de su familia. Mientras necesitan estar conectados en todo momento, incluso atándose con cuerdas, se aferran unos a otros, instándose a nunca soltarse. Pero cuando uno de los niños cuestiona si el mal es real, los lazos que los mantenían unidos se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.





FICHA TÉCNICA

Título original / local : Never let go ( No te sueltes )

: ( ) Director : Alexandre Aja

: Alexandre Aja Reparto : Halle Berry, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne

: Halle Berry, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne País de origen : Estados Unidos

: Estados Unidos Año: 2024





