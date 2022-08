Sin lugar a duda, uno de los personajes más queridos de la pantalla grande es el capitán Jack Sparrow de “Piratas del Caribe”, cuyo andar característico y afición al ron se convirtieron en su sello a lo largo de la franquicia; debido a ello, muchos pensaban que Johnny Depp, el actor que lo interpretaba, rodaba las películas pasado de copas. Incluso, los propios ejecutivos de Disney llegaron a preguntarle si estaba ebrio al ver el movimiento de sus manos, su tambaleo a la hora de caminar y su forma de actuar en general.

Aunque la preocupación se apoderó de todos, la estrella de Hollywood era la menos afectada, pues todo estaba saliendo como lo había planeado; y si en realidad tomaba bebidas alcohólicas para que sus movimientos fueran más naturales, solo él lo sabía. Sin embargo, para despejar todo tipo de dudas, se animó a contar su verdad.

Jack Sparrow tenía afición por el ron en "Piratas del Caribe" (Foto: Disney)

LA VERDAD SOBRE EL “PASO DEL BORRACHO”

Si hay algo que no podemos olvidar del capitán Jack Sparrow es que casi siempre prefería ver el mundo “a través del fondo de un vaso de ron”; es decir, tomando de una botella de su licor preferido. Esto llevó a pensar a varios que todo el tiempo nuestro querido personaje estaba borracho, tal como se reflejaba notoriamente a la hora que caminaba.

Lo cierto es que su peculiar forma de movilizarse tenía otro motivo totalmente distinto y alejado del alcohol. ¿Cuál? Su amor por el mar.

En una entrevista con Collider, Johnny Depp dio a conocer cómo creó desde cero al personaje y las características que iba a darle. Esto sucedió mientras estaba en un sauna. “Estuve mirando varios aspectos del personaje y pensé que este tipo ha estado en alta mar la mayor parte de su vida y, por lo tanto, ha lidiado con un calor ineludible en el cerebro”, dijo.

Tras ello, elevó la temperatura del sauna y se quedó sentado hasta que el calor comenzó a afectar su cerebro. “Mientras estás ahí dentro con ese tipo de calor no puedes quedarte quieto, pero lo peor es que si te mueves, te mata. Eso me dio la idea de que su cerebro ha sido sancochado hasta cierto punto. También en términos de su lenguaje corporal, sentí que cuando estaba en el barco estaría bien, ya que el barco se alejaría saltando. Tendría piernas de mar, pero cuando llega a tierra no puede tener piernas de tierra”, señaló.

Es decir, el haber estado tanto tiempo en altamar afectó los movimientos corporales del capitán Jack Sparrow, quien cuando estaba en un barco podía sortear las olas como si nada, pero ni bien pisaba tierra firme se tambalea porque no estaba acostumbrado.

Su andar peculiar hizo único a Jack Sparrow de "Piratas del Caribe" (Foto: Disney)

DISNEY NO ESTABA DE ACUERDO CON JOHNNY DEPP

Pese a que el también productor de cine estaba convencido de su creación para Jack Sparrow, tambaleante en su andar, Disney no estuvo de acuerdo; ya que, en el guion original, su personaje era un espadachín: “un pirata que se balancea, pelea un poco y luego se balancea, agarra a una chica y eso es todo. Yo tenía diferentes ideas para él”.

Aunque la incomodidad de los ejecutivos era evidente, Depp no dio su brazo a torcer. Y les sugirió que, si no estaban contentos con él, podían despedirlo y reemplazarlo porque no iba a cambiarlo.

“Creí en lo que había construido, creí en el personaje de todo corazón y sentí que estaba en lo cierto. Cada vez que se quejaban, y podía ver a los escritores decir: ‘¡Eso no está en el guion, eso no está en el guion!’ con caras preocupadas. En realidad, me dio combustible para ir más allá”, indicó en la entrevista que vio en octubre de 2018.