Netflix acaba de lanzar la primera imagen de su próxima película animada, “The Twits”. La cinta, la primera adaptación basada en esta novela escrita por el autor Roald Dahl (Matilda, Charlie y la Fábrica de Chocolate), está planeada estrenarse para el 2025.

La película estaría escrita y dirigida por el director Phil Johnston (Wifi Ralph, Zootopia). Sería la primera adaptación de la novela del mismo nombre de Roald Dahl, “The Twits”, quien ha sido traducida a 41 idiomas y ha vendido 16 millones de copias a nivel global. Pero esto no sería el fin de la relación entre Netfix y Roald Dahl. En el 2021, la plataforma adquirió los derechos de The Roald Dahl Story Company, pudiendo tener acceso a adaptar las hermosas historias del icónico escritor británico.

Johnston, el guionista, se le preguntó acerca del proyecto: “Siempre me han atraído los personajes reprobables. No sé qué dice eso de mí, y realmente no quiero averiguarlo. El punto es que Los Cretinos era mi libro favorito de niño. Me encantan los Cretinos y sus trucos terribles,” aclaró. “Me encanta que les falta todo sentido de conciencia propia e higiene personal y no tienen la más mínima decencia humana. Y me encanta esta película porque nos recuerda que no podemos permitir que los imbéciles como los Cretinos, cuyas emociones en automático son la ira y la venganza, sean los ganadores en nuestro mundo,” terminó.

Sinopsis

El Sr. y la Sra. Cretino son dos personajes odiosos, malvados y mugrientos. También son dueños y operadores del parque de atracciones más asqueroso, peligroso y estúpido que jamás haya existido: Twitlandia. Pero cuando los Cretinos llegan a tomar el control total, dos huérfanos y una familia de animales mágicos se verán obligados a utilizar los mismos trucos sucios para salvar a su ciudad. Con mucho humor y un espíritu aventurero, The Twits es una historia para nuestros tiempos sobre la batalla interminable entre la crueldad y la empatía.