Sin duda, Mary Elizabeth Winstead se ha convertido en un tema del momento tras su participación en la nueva película de Netflix ‘Kate’, pero ¿quién es?

Con 36 años de edad, Mary Elizabeth Winstead, ha demostrado talento desde sus inicios en el género de acción en películas como Aves de Presa o en series como Tru Calling. Y aunque muchos no la recuerden apareció como la hija en pantalla de Bruce Willis. Mary Eliabeth personificó a la hija secuestrada de John McClane en Duro de Matar 4.

La fama le llegó con sus papeles como Lucy Gennero-McClane, la hija de John McClane, en Live Free or Die Hard (2007) y Ramona Flowers en Scott Pilgrim vs. the World (2010). Su actuación aclamada por la crítica como una alcohólica que lucha con la sobriedad en el drama de Sundance Smashed (2012) fue seguida por una serie de papeles en otras películas independientes bien recibidas, como The Beauty Inside (2012), The Spectacular Now (2013), Faults (2014), Alex de Venecia (2014) y Swiss Army Man (2016). Winstead sorprendió como Mary Todd Lincoln en la película de terror fantástico Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012) y en la película de suspenso de terror psicológico 10 Cloverfield Lane (2016).

Kate

En 2010 contrajo matrimonio con el director Riley Stearns a quién conoció en un crucero a la edad de 18 años. En 2014 fue la protagonista de la cinta debut de Stearns titulada Faults junto a Leland Orser. En mayo de 2017 el matrimonio anunció su separación.

En octubre de ese mismo año se hizo pública su relación con el actor Ewan McGregor, a quien conoció durante el rodaje de la serie de televisión Fargo. El 25 de junio de 2021 dio a luz a su primer hijo, Laurie Winstead-McGregor.

La cinta nos presenta a Kate (Mary Elizabeth Winstead) como una asesina en serie que ha decidido dejar de matar. Su última misión fracasa de forma inusual, por lo que la joven se siente perturbada y cree que es momento de dar un giro a su vida. Kate ha sido envenenada. Una ejecución lenta que le deja menos de veinticuatro horas para vengarse de sus asesinos. A medida que su cuerpo se deteriora, Kate forma un vínculo inesperado con la hija adolescente de una de sus víctimas del pasado.

MALA RELACIÓN CON SU HIJASTRA

Fue en 2017 cuando Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead protagonizaron las portadas de medio mundo al ser vistos en actitud muy cariñosa tras haber trabajado juntos en 'Fargo'.

En 2018, la hija del actor escocés Ewan McGregor , Clara McGregor, no tuvo reparos en compartir públicamente lo que piensa de Mary Elizabeth Winstead, la actual pareja de su afamado padre.

“Es una completa basura”, escribió la hija del actor en un fan page dedicado a la actriz Mary Elizabeth Winstead, a quien responsabiliza de la ruptura de sus padres tras 22 años de matrimonio.

La actriz Eve Mavrakis, ex pareja de Ewan, presentó el divorcio en enero, meses después de descubrir la infidelidad de su pareja —con quien compartió 22 años de su vida— con su compañera de elenco en la serie ‘Fargo’.

Al parecer, el tiempo ha curado las heridas y Eve ha demostrado tener una relación mucho mejor con la pareja de su padre.

Además de actuar, Winstead también canta. Tiene una banda bajo el nombre de Got A Girl. Solo la integran ella y Dan the Automator. Su álbum debut salió en 2014 y se titula “I Love You but I Must Drive Off This Cliff Now”.

DATOS

La película es protagonizada por Mary Elizabeth Winstead, Miku Martineau y Woody Harrelson.