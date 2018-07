Si lo tuyo son las películas de terror , Netflix tiene una gran selección de películas clásicas y otras algo más recientes. Para acceder a su catálogo solo debes contar con una cuenta en la plataforma streaming, pero si no la tienes no te preocupes que existen métodos para acceder a sus producciones de manera gratuita.

En la siguiente lista encontrarás las mejores películas de terror que el popular servicio streaming pone a tu disposición. Su contenido se renueva cada mes, así que siempre contarás con títulos nuevos, ya sean originales o de otras compañías productoras.

La categoría terror incluye varias subcategorías, que incluyen comedias de terror, historias satánicas, películas de terror de culto, de gore, sobrenaturales, entre otras.

1. LA NOCHE DEL DEMONIO



Josh y su esposa se enfrentan a terroríficas tribulaciones cuando su hijo cae en coma y su cuerpo comienza a traer fuerzas malévolas. Esta es la primera película de la saga Insidious .



2. SILENT HILL



Sin poder aceptar el hecho de que su hija está muriéndose, Rose (Radha Mitchell) decide llevar a la niña con un curandero. Durante el camino, las dos viajan a través de un portal que los conduce a un misterioso pueblo llamado Silent Hill . La ciudad está rodeada por una total oscuridad, y los sobrevivientes humanos enfrentan una batalla perdida en su contra.



3. PSICOSIS



La secretaria de Phoenix, Marion Crane (Janet Leigh), se fuga después de robar $40,000 dólares de su empleador con el fin de huir con su novio, Sam Loomis (John Gavin), es vencida por el agotamiento durante una fuerte tormenta. Viajando por carreteras secundarias para evitar a la policía, ella se detiene una noche en el viejo motel Bates y conoce al cortés, pero nervioso propietario Norman Bates (Anthony Perkins), joven interesado en la taxidermia y con una relación difícil con su madre.



4. VERÓNICA



Ambientada en el Madrid de 1991, Verónica narra, de manera muy libre, unos hechos acontecidos en Vallecas aquel año. La trama sigue a Verónica (Sandra Escacena), una adolescente que junto a sus amigas llevaría a cabo varias sesiones de espiritismo con desastrosas consecuencias.



5. SINIESTRO



Una madre soltera y sus hijos gemelos se mudan a una casa rural, sin saber que esas cuatro paredes albergan a un malvado espíritu listo para asediarlos.



6. EL BABADOOK



Una viuda con problemas descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil.



7. ACTIVIDAD PARANORMAL



Una joven pareja se muda a su primera casa nueva, pero son perturbados por lo que parece ser una presencia sobrenatural que se vuelve más activa durante la noche.



8. EL JUEGO DE GERALD



El juego sexual de su marido sale mal y Jessie, esposada a la cama en una casa recluida, enfrenta visiones retorcidas, secretos oscuros y una difícil elección.



9. TERROR EN AMITYVILLE



Una familia se muda a una casa nueva que fue escenario de unos sangrientos asesinatos, y empiezan a suceder una serie de eventos extraños.



10. SAW: EL JUEGO DEL MIEDO



Adam y Lawrence se despiertan encadenados en un baño infecto con un cadáver entre ellos. Su secuestrador es un maníaco, cuyo juego consiste en forzar a sus cautivos a herirse a sí mismos o a otros para permanecer vivos.



11. LA MASACRE DE TEXAS 2

La familia de psicópatas asesinos más peligrosa vuelve a la carga. Después de secuestrar a la DJ Vantia Block, deben enfrentarse a un policía texano que los persigue.



12. EL AMANECER DE LOS MUERTOS



Una enfermera, un policía y otros residentes de Milwaukee pelean con unos zombis carnívoros mientras están atrapados en un centro comercial.



13. PESADILLA EN LA CALLE ELM



Freddy Krueger, un malvado hombre que tiene cuchillos en su guante, persigue y mata a adolescentes en sus sueños.



14. CEMENTERIO MALDITO



La familia del Dr. Louis Creed se muda a la casa de campo de sus sueños y descubre un cementerio de mascotas maldito en la parte trasera de la propiedad. Se trata de un viejo cementerio indio que encierra terribles secretos.



15. ATAÚD BLANCO: EL JUEGO DIABÓLICO



Después de que un camionero secuestra a una niña en una calle solitaria, la joven madre lo persigue y se transforma en peón de un diabólico juego mortal. Esta película argentina está dirigida por Daniel de la Vega y protagonizada por Julieta Cardinali y Eleonora Wexler.



16. EXORCISMO EN EL VATICANO



La historia de Angela Holmes, una chica que empieza a tener un efecto devastador en cualquiera que se le acerca, pero unos sacerdotes de El Vaticano, son llamados para exorcizarla y prueban que es una fuerza más poderosa de lo que imaginaban.



17. LET ME IN

Owen, un niño de 12 años, se hace amigo de su vecina Abby. Su vínculo lo ayuda enfrentar a sus matones, pero pronto sospecha que su misteriosa amiga guarda un secreto. Let Me In es un largometraje estadounidense de cine romántico de terror del año 2010, dirigido por Matt Reeves y protagonizado por Kodi Smit-McPhee y Chloë Moretz.



18. THE INVITATION



Esta película, dirigida por Karyn Kusama y escrito por Phil Hay y Matt Manfredi, trata de un hombre que recibe una invitación para cenar en casa de su ex, y por ver a sus viejos amigos decide ir. No les quiero contar más, porque toda esta película es una terrible y agradable sorpresa, pero les prometo que la van a amar.



19. LA CABAÑA DEL TERROR



Cuando cinco amigos universitarios llegan a una cabaña en el bosque para unas vacaciones, se sorprenden ante los horrores que les esperan. Uno por uno, los jóvenes son víctimas de los zombis del bosque, pero hay otro factor en juego. Dos científicos están manipulando los sucesos sangrientos, pero, aunque el número de muertos aumenta aún hay mucho más trabajo que salta a la vista.



20. SILENCIO



Una escritora sorda se fue al bosque a vivir sola y en paz, hasta que un asesino enmascarado aparece en la ventana.