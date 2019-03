Netflix estrena este miércoles 'Triple frontera', película protagonizada por Ben Affleck

“Triple Frontera” (“Triple Frontier”), una película de acción ambientada en una zona montañosa y selvática de la frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú se estrena este miércoles a través de Netflix.

La cinta narra la historia de un grupo de ex agentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que se reúnen para planear un atraco a unos de los capos del narcotráfico cuya base de operaciones se encuentra en esta zona.

“Por primera vez en la historia de sus carreras, estos héroes emprenden una misión con propósitos egoístas y no por el bienestar de su país. Pero cuando los eventos se salen de control, su lealtad y sentido del honor se pondrán a prueba", dice la descripción del filme en la página de Netflix.

Los exmilitares estadounidenses son interpretados por Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garret Hedlund y el chileno Pedro Pascal, recordado por su papel en "Narcos" y "Game of Thrones".

“Triple Frontera” (“Triple Frontier”) es una producción original de Netflix y fue dirigida por J. C. Chandor, nominado al Oscar por "Margin Call"; además, está coescrita por el ganador del Oscar Mark Boal ("The Hurt Locker" y "Zero Dark Thirty").