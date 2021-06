Son muchos los actores que han interpretado el personaje de padre en películas o series, es por ello que en esta oportunidad te recomendaremos 10 películas con papas geniales para que celebres el Día del Padre.

Esta película se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, donde Guido, su esposa Dora y su hijo Giosué son trasladados a un campo de concentración nazi, arrebatándoles la libertad y la felicidad de la que gozaban en su amada Italia. Los esposos son separados pero es aquí donde el Guido, interpretado por Roberto Benigni, asume el rol de padre y se propone que su hijo no tema y sepa lo que realmente ocurre y donde se encuentran.

2. En busca de la felicidad, del 2006

La vida de Chris Gardner nunca ha sido fácil. Su hijo pequeño y él han sido expulsados de su apartamento y no tienen ningún lugar al que ir, además, su exhaustivo trabajo no le proporciona el dinero suficiente para vivir. Juntos se enfrentarán a numerosas dificultades que Chris transformará en hermosas lecciones para su pequeño quien, gracias a su padre, hasta en los peores momentos mantendrá la sonrisa. Interpretado por Will Smith y su hijo Jaden Smith, esta es una película que sin duda te arrancará más de una lágrima.

3. La guardería de papá, del 2003

Charlie y Phil han sido despedidos de sus trabajos, aunque la tristeza les durará poco ya que se les ocurre la idea de abrir una guardería. Con esta aventura, los dos papás aprenderán a disfrutar y a valorar de los maravillosos momentos padre e hijo.

4. Buscando a Nemo, del 2003

Desde que Nemo era un bebé su padre Marlin ha cuidado de él en todo momento, llegando a sobreprotegerle por tener una aleta más pequeña que la otra, pensando que eso podría suponer un gran problema para su hijo. El verdadero problema llega cuando un día, el pequeño Nemo es capturado por unos humanos y termina encerrado con otros peces en una pecera de Sidney, Australia. Su padre se embarcará en una peligrosa aventura para volver a abrazar a su hijo, aunque no lo hará solo, le acompañara Dory, un pez con memoria a corto plazo. Marlin estará dispuesto a llegar al fin del mundo a por su único hijo, quien también le enseñará una valiosa lección, y es que, el pequeño pececillo sabe valerse por sí mismo.

5. Big fish, del 2003

Cuando Edward Bloom está en su lecho de muerte, su mujer intentará reconciliarlo con su hijo Will, quien nunca se llegó a creer ninguna de las alocadas historias que su padre decía que le habían pasado a lo largo de su vida. Juntos rememorarán todas ellas, desde la del gigante con el que entabló una amistad, el tiempo que pasó trabajando en un circo, o la de la bruja con un ojo de cristal que podía ver el futuro. Lo que Will no sabía entonces es que, con las historias de su padre, su vida estaba llena de magia.

6. Billie Elliot, del 2000

Billy, es un chico de once años que ha perdido recientemente a su madre, vive con el resto de su familia de clase obrera en el norte de Inglaterra. El pequeño crecerá en un ambiente frío en el que no contará con el cariño de su padre. Pronto Billy comienza a desarrollar una gran pasión por el ballet y su profesora comienza a darle clases para que pueda entrar en la Escuela de Ballet.

7. El Rey León, de 1994

Desde que nace, el pequeño Simba idolatra a su padre, Mufasa, el rey de la sabana. A medida que va creciendo sus padres van enseñándole valiosas lecciones para que, con los años, pueda ser tan buen rey como Mufasa. Cuando su padre muere y todos creen que ha sido por culpa de Simba, el pequeño huye de su hogar destrozado. Aun así, el amor entre ambos romperá cualquier barrera y el recuerdo de Mufasa será suficiente para ponerle en pie y convertirle en el león que siempre soñó ser, la viva imagen de su padre. Si bien hace unos años Disney se animó en hacer una versión con imágenes generadas por computadora en el 2019, no hay punto de comparación con la versión animada de 1994.

8. La familia de mi novia,

Greg Focker es un enfermero que vive en Chicago y que quiere proponerle matrimonio a su novia. Sin embargo, al conocer a su futuro suegro, descubre que este es un personaje bastante singular. Esta divertida comedia es protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro, que se extendió hasta en dos películas más.

9. Más barato por docena, del 2003

Tom Baker y su mujer Kate, tienen una familia bastante numerosa, tienen un rutina, pero esta se ve alterada cuando Tom consigue un nuevo empleo en otra ciudad, lo que ocasiona que se muden y su esposa debe salir de viaje para promocionar su libro. Lo que ocasiona una serie de enredos que hará que Tom valore a su numerosa familia.

10. Papá por siempre, de 1993

Daniel se encuentra en todo el proceso de divorcio y el juez dicta que la custodia de sus tres hijos será compartida si encuentra un trabajo estable y un hogar decente en tres meses. Pero un padre está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos, así que, decide hacer una locura: disfrazarse de una anciana y comenzar a trabajar como cuidadora de los pequeños y ama de casa para ellos, quienes desconocen que bajo esa enternecedora apariencia está su padre. Daniel intentará convertirse en un buen padre para sus hijos y se estará preocupando por ellos como el que más, aunque ninguno parezca darse cuenta. Esta es quizá una de las películas más hermosa del recordado Robbie Williams.

