Nerdgasmo: 'El Rey León' y el problema de jugar con la nostalgia [VIDEO]

Recién pude acudir al cine para ver la nueva adaptación de ' El Rey León ', una de las películas más emblemáticas de Disney y que para muchos (me incluyo) es una de las mejores películas animadas de la compañía del ratón.

Para nadie es un secreto que Disney esta en la onda de rehacer sus viejas y emblemáticas películas pero en formato live-action, es decir, con actores reales. Así tuvimos los estrenos de 'La Bella y la Bestia, 'Aladdin', 'La Sirenita' que está próxima a estrenarse, entre otras.

Pero cuando anunciaron el remake de 'El Rey León', la emoción y las dudas de muchos despertaron. ¿Cómo rehacer una película dentro de este formato, cuando todos los protagonistas son animales? Felizmente ya teníamos una idea con 'El Libro de la Selva' y los resultados parecían prometedores.

Nerdgasmo: 'El Rey León' y el problema de jugar con la nostalgia. (Alvaro Treneman)

Sin embargo, este no es cualquier filme animado. Se trata de 'El Rey León', la película que rompió los corazones de toda una generación, por la que muchos derramamos nuestras primeras lágrimas frente a una pantalla de cine o televisión.

Y lo que muchos esperábamos de este nuevo estreno era justamente eso, recordar ese sentimiento, esa catarsis que nos generó la muerte de 'Mufasa', volver a reír con 'Timón' y 'Pumba' o llorar de nuevo cuando 'Simba' se da cuenta que su padre ahora vive en él.

Pero muy a mi pesar, esto no es lo que sentí al ver la cinta. Tal vez fueron las altas expectativas, o el hecho de estar pendiente de lo que faltaba, con una comparación constante en mi cabeza con la película de 1994. Cortaron canciones, cortaron diálogos, cortaron escenas memorables y hasta cambiaron los chistes.

Es lo que pasó, por ejemplo, con la adaptación de 'Sonic', el veloz erizo azul que tendrá su propia adaptación al cine, pero que al mostrar el resultado digital del personaje de Sega, los fans pusieron el grito en el cielo. Y este grito fue tal que los productores tuvieron que anunciar que modificarían al personaje.

Otro ejemplo que me viene a la mente es la olvidable película de 'Dragon Ball Evolution'. Esta fue uno de los más grandes fracasos en la historia de las adaptaciones live-action, con una cinta que no solo no tenía nada que ver con el anime más popular del mundo, sino que hasta tuvieron la osadía de modificar personajes, alterar la historia y regalarnos un arroz con mango audiovisual para el olvido.

O también lo sucedido con 'Thundercats Roar', esa infame adaptación de las clásicas caricaturas de los años 80 que Cartoon Network pretendió revivir pero de una forma que generó todo tipo de críticas negativas, al punto que ahora parece haber sido cancelada.

Ok, estas últimas comparaciones parecen un tanto exageradas con la nueva película de 'El Rey León', pero me sirven para explicar mi punto. No me malinterpreten, la cinta en sí no está mal, es divertida, entretiene, mantiene las principales canciones y el mensaje es el mismo. Pero creo que el éxito de estas películas remake, que apelan a la nostalgia de la gente, radica en tener la menor cantidad de cambios en la esencia de las mismas, en sus personajes emblemáticos, y hasta en algunos diálogos y frases memorables. Si bien, la película tiene que ser adaptada de alguna forma, he notado que entre más se alejan los productores de la cinta original, más rechazo y críticas generan.

“El Rey León” superó a la nueva película de Quentin Tarantino en la taquilla de Estados Unidos. (Foto: Disney) “El Rey León” superó a la nueva película de Quentin Tarantino en la taquilla de Estados Unidos. (Foto: Disney)

'El Rey León' la sentí ligera, rápida, como si hubieran estado corriendo con la trama y el mensaje final. Mientras que la película de 1994 humanizó a todos estos animales, dotándolos de expresiones muy distinguibles, esta nueva versión opta por animalizarlas con tanto realismo que merma la expresividad de los protagonistas y, junto a ella, el impacto emocional de algunos pasajes memorables. Siendo el CGI su más impactante logro y a la vez su principal debilidad.

Tal vez fue pensada para un público nuevo, pero la sala del cine estaba más llena de treintañeros que de niños. Pese a todo, hice mi mayor esfuerzo y disfruté las pocas secuencias nostálgicas que dejaron, y quizá solté alguna risa con los nuevos chistes de 'Timón' y 'Pumba'.

Si algo ha caracterizado a Disney con todas sus producciones clásicas, es su capacidad de emocionar al público de todas las edades, algo que este remake visualmente espectacular, no logró en mi caso.