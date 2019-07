Nerdgasmo: ¿Cuál es el problema con la nueva 'Sirenita' de Disney? [VIDEO]

"Hacía muchos años que el rey del mar era viudo; su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa…era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas, las princesas del mar. Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor; tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo; como todas sus hermanas, no tenía pies; su cuerpo terminaba en cola de pez”, 'La Sirenita' - 1837, Hans Christian Andersen.

Es sabido que Disney, quizá la mayor empresa de entretenimiento del mundo, debe gran parte de su fama y fortuna a la adaptación animada de muchos cuentos antiguos, cambiando muchas veces gran parte de estos para que sean más adecuados a su público infantil.

Es así que muchos cuentos antiguos, la mayoría hasta medievales, como 'Blancanieves', 'La Cenicienta', 'La Bella y la Bestia', 'Aladino', entre otros, llegaron y encantaron a un público masivo, en todo el mundo.

'La Sirenita'.

Entiendo que estas adaptaciones hayan tenido que obviar muchos detalles perturbadores, tristes y hasta sangrientos, que parecían normales en la época en la que fueron escritos estos cuentos, pero que cientos de años en el futuro ya no causen el mismo efecto, sino todo lo contrario.

Pero lo que me he estado preguntado es ¿hasta qué punto es éticamente válido tomar la obra de un autor y modificarla hasta hacerla casi irreconocible?

Hans Christian Andersen (1805 - 1875) Autos de 'La sirenita'

Un artista cuando ejerce su arte, crea algo nuevo producto de sus propias vivencias, inspirado en mitologías, ideologías, estados de ánimo, sueños y la cultura que lo rodea. Un artista se esfuerza, trabaja y plasma a través de esa expresión el modo que tiene de ver el mundo, con un objetivo muy particular.

Es por eso que estas expresiones artísticas, son una muestra de este autor, una parte de él, de su tiempo, de su medio, de su contexto y cultura, y como tal creo que se debe reconocer.

LA SIRENITA



Recientemente Disney anunció el nombre de la actriz que interpretará a su personaje de 'La Sirenita' (y digo 'su personaje' porque este no tiene nada que ver con la verdadera historia escrita por Hans Christian Andersen en 1837). Resulta que 'Ariel' será encarnada en la vida real por la cantante afrodescendiente, Halle Bailey.

Este anuncio despertó todo tipo de críticas y comentarios a favor y en contra. Desde los que defienden la etnicidad y características del personaje original de la película animada (una guapa joven peliroja), hasta los que tildan a estos críticos de racistas. Incluso hay quienes consideran a este personaje ficticio y por lo tanto no importa quien lo interprete en la película live- action. Hasta he leído sobre cuotas de princesa blancas o negras que tiene o debe tener Disney. ¡Una locura!

'Ariel' será encarnada en la vida real por la cantante afrodescendiente, Halle Bailey.

Pero creo que no se trata de eso, el personaje que interpretará Halle Bailey no corresponde con el que históricamente ha sido, ese es el problema.

Si la idea de Disney es darle mayor visibilidad a ciertos grupos humanos no hegemónicos, por llamarlos de algún modo, ¿no sería mejor crear nuevos personajes con estas características? ¿es necesario tomar lo que ya existe, lo que fue creado por alguien con esfuerzo y creatividad, y cambiarlo en función de lo que algunos consideran correcto?

Si la idea fue cambiar la apariencia de 'La Sirenita' para adaptarla a la cultura que considera menos favorecida históricamente ¿no sería mejor darle visibilidad y adaptar una historia de esa misma cultura o crear algo nuevo basándose en ella? Pareciera que se opta por el menor esfuerzo, se arrebata lo que existe en el arte y se modifica al antojo de lo que es rentable o políticamente correcto.

Noté que surgieron criticas similares cuando a personajes representativos de una cultura específica fueron 'blanqueados' en sus respectivas adaptaciones fílmicas, como fue el caso de Scarlett Johansson como la teniente 'Motoko Kusanagi' en la cinta adaptada del anime 'Ghost In The Shell', o cuando Johnny Depp interpretó al indioamericano 'Toro' en 'el Llanero solitario'. Ejemplos de este 'blanqueamiento' en Hollywood hay varios y desde hace mucho, lo que hace que me pregunte: ¿Está bien una 'sirenita' afrodescendiente pero esta mal un indioamericano como 'Toro' o una japonesa como 'Motoko Kusanagi' con rasgos blancos y europeos?

'Blanqueo' en Hollywood.

LO FORZADO NO ME GUSTA ¿A TI?



Cuando presencio algo que me parece muy forzado, no me gusta. Me refiero a cuando los productores de, por ejemplo una película como este caso, intentan meter alguna ideología, agenda política o hasta publicidad en la cinta de forma nada sutil.

No me malinterpreten. No es que esté en contra de este tipo de intervención. Vamos, todo productor o director tiene una forma de pensar, una ideología que al final plasma de alguna u otra forma en la cinta, y esto no está mal, siempre y cuando esta no sea tan agresivamente evidente.

Capitana Marvel.

Me pasó con la película 'Capitana Marvel', y creo que ahí radicó su principal problema: Fue malísima en su argumento por que justamente metieron de forma nada sutil una agenda ideológica que a la larga pudo haberse hecho de forma inteligente, como sí sucedió con la exitosa 'Mujer Maravilla'.

Creo que algo parecido va a suceder con esta nueva adaptación live-action de 'La Sirenita'. En pos de una aparente corrección política, han tomado ya de por sí una mala adaptación de una obra clásica de la cultura Danesa, y le cambiaron radicalmente las características a su principal personaje para ¿contentar a algunos sectores?