Por fin se estrenó, a través de la plataforma digital de Disney , la aplazada y esperada película live action de ‘Mulan’, una de las “princesas” de la compañía del ratón más interesantes y con una trama mucho más madura que otras.

Algo con lo que no contaba Disney es la situación de pandemia por coronavirus que afectó al mundo entero y cerró los cines. Suscitando un duro golpe a los estrenos que se tenían previstos para todo el año 2020. Ante esta situación, la nueva versión de ‘Mulan’ tuvo que estrenarse a través de la plataforma de contenido streaming Disney+ por un precio de 30 dólares que sigue dando de qué hablar.

Pero vayamos a la película. Al ser un remake del film animado de 1998, las comparaciones eran algo inevitable tal como ha sucedido con las demás adaptaciones live action ya estrenadas por Disney. Debido a esta razón y al precio para acceder a la cinta, salta una interrogante: ¿Vale la pena pagar tanto por esta película?

En mi opinión no, y para explicarme mejor habría que entender qué es una ‘Mary Sue’ y por qué le hace tanto daño a la narrativa de una película como ya se ha comprobado con otros títulos como ‘Capitana Marvel’ o la nueva trilogía de Star Wars.

This image released by Disney shows Yifei Liu in the title role of "Mulan." (Jasin Boland/Disney via AP)

LAS MARY SUE DE DISNEY

Para nadie es un secreto que las películas antes mencionadas no han sido del todo malas, pero han cosechado bastantes críticas negativas debido a su personaje principal todopoderoso y salvador del día. Y no me malinterpreten, tenía todas las esperanzas puestas en ‘Mulan’ (una de mis “princesas” Disney favoritas) tal como lo hice notar en una columna anterior .

Una ‘Mary Sue’ es el nombre coloquial o apodo que se le da a un personaje tan odiosamente perfecto que vuelve inverosímil la historia que protagoniza, incluso en el contexto de un argumento ficticio. Este es un personaje prácticamente sin defectos, cuyas competencias superan su rol en la trama. Está ahí para solucionar todos los problemas sin el mas mínimo esfuerzo.

Para muchos los personajes de ‘Capitana Marvel’ o ‘Rey’ en Star Wars, fueron considerados como las ‘Mary Sue’ de sus respectivas películas, y criticadas justamente por el nulo o casi nulo desarrollo del personaje. Pasa algo similar con esta nueva ‘Mulan’.

“Mulan” en cuarentena por coronavirus. (Foto: Disney)

ALERTA DE SPOILER

Como se sabe, tanto la película animada de 1998 como su versión live action, están basadas en una leyenda china preservaba en forma de poema narrativo, compuesto en el siglo VI bajo el título de ‘Balada de Hua Mulan’ y pertenecía a una colección de cantos que lamentablemente se perdieron con el tiempo.

Cuenta la historia de Hua Mulan, una joven mujer que se ve obligada a disfrazarse de guerrero para responder al llamado del emperador y unirse al ejército completamente masculino en reemplazo de su anciano y lisiado padre.

Pero a diferencia de las versiones de Disney, el poema no buscaba dar la idea de desarrollo y empoderamiento femenino, sino mas bien un mensaje de patriotismo y deber para con la nación, incluido, si se quiere, la reflexión sobre la igualdad de género, pues presenta a una liebre hembra junto a una liebre macho y pregunta si alguien podría distinguir la diferencia de sexo entre ambos animales, en referencia a este personaje.

"Mulan" se volvió popular en todo el mundo con la película de Disney en 1998. (Imagen: Disney)

La versión animada de 1998 se enfocó (con mucho éxito) en el desarrollo personal de Mulán, presentando a un personaje femenino que con esfuerzo y dedicación logra convertirse en el entrañable guerrero que salvó a China de la invasión de los Hunos.

Por su parte, la nueva adaptación live action, en un intento por mostrar una versión más madura y ‘realista’ de la historia y así contentar al mercado chino, desterró los alivios cómicos de la versión animada como lo fueron el dragón Mushu, el grillo de la suerte o la abuela y los fantasmas de los ancestros. Y esto no hubiera sido malo de no ser por que también cambiaron la historia de superación de la propia ‘Mulán’ convirtiéndola en una ‘Mary Sue’ más de Disney.

Las situaciones forzadamente machistas, el personaje de la hechicera sin desarrollo y profundidad y varias escenas de batalla inverosímiles (no por las acrobacias y los desafíos a la física que son propias de las películas Wuxia sino por la falta de consulta con historiadores sobre temas bélicos) pude ignorarlas, pero no a mi personaje principal, la propia ‘Mulan’.

Liu Yifei en una escena de "Mulan".

Atrás quedó ese personaje que con dedicación y esfuerzo logra demostrarse a sí misma que es una valiente guerrera capaz de salvar a sus amigos y a China. En esta nueva versión, desde el inicio nos topamos con una ‘Mulán’ que ya es superpoderosa por el ‘chi’, un deus ex maquina que posee sin ningún tipo de desarrollo de por medio, y simplemente hace uso de este poder para vencer lo que sea.

La meritocracia y el crecimiento personal que hizo de ‘Mulán’ un personaje tan entrañable fueron sustituidos por una ‘Capitana Marvel’ oriental con un poder que incluso tiene que contener para no superar al resto de sus compañeros.

Disney lo hizo otra vez.

This image released by Disney shows Yifei Liu, center, in the title role of "Mulan." (Jasin Boland/Disney via AP)

TE PUEDE INTERESAR