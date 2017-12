Se acerca la noche de Navidad , momento en el que muchos se juntan con familiares o amigos para la tradicional cena, el intercambio de regalos y en algunos casos la quema de juegos pirotécnicos.

Si estas solo o acompañado, esta tradición también puede incluir una película de temática navideña o ambientada en esta festividad, y existen títulos para todos los gustos.

Aunque algunas de las películas no fueron principalmente pensadas para convertirse en una historia navideña, bastó el hecho de estar ambientada o siquiera mencionarla, para que se convirtieran en una opción en estas fechas.

Existen de todo tipo, desde las típicas historias aptas para todo público con el mensaje positivo, hasta las de acción, un poco de terror y algo de comedia. Incluso, y a manera de bonus extra, incluímos algunos especiales navideños extraños, pero que no te puedes perder.

PELÍCULAS PARA SOBREVIVIR LA NAVIDAD:



- Batman Vuelve (Batman Returns)

- Mi Pobre Angelito (Home Alone)

- El Regalo Prometido (​Jingle All the Way)

- Gremlins

- Realmente amor (Love Actually)

- Rocky IV

​- El Extraño Mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas)

- El Grinch

- Los Fantasmas de Scrooge (​A Christmas Carol)

​- Duro de Matar (Die Hard)

- Entre Besos y Tiros (Kiss kiss bang bang)

​- Cazafantasmas 2

- El joven manos de tijera

- Elf: El duende

- ¡Que bello es vivir! (It's a wonderful life)

BONUS:

- El Especial de Navidad de Star Wars

- El especial de Navidad de He-man y She-rah

- El especial de Navidad de Charlie Brown

- El especial de Navidad de Doctor Who