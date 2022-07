Natalie Portman ha regresado a Marvel. La actriz, cual última aparición en el Universo Cinematográfico fue en Thor: Un Mundo Oscuro, allá en el 2013. Tras varios años, la actriz vuelve a encarar el personaje de Jane Foster con un giro: ahora ella será quien cargará con el poder de Thor.

Aunque parecía un cambio repentino, ya que las anteriores películas no trabajaron mucho con su personaje; un evento similar ocurrió en los comics. Ahí, Jane Foster sufría de cáncer; pero una vez que Thor fue rechazado por el martillo, ella acabó cargando con él y sus poderes. Aunque su situación física empeoraba, hizo lo que pudo para salvar el mundo. En la película, parece que eventos similares harán que Jane acabe en posición de Mjolnir.

Todavía no se sabe como será la recepción al personaje, ni su futuro en el Universo Cinematográfico a largo plazo. Pero en cuanto a la actriz, Portman parece satisfecha con el trabajo. Según Cinemascomics, en una reciente entrevista dijo lo siguiente:

«Realmente amo la capacidad de Taika (Taika Waititi, el director de “Amor y Trueno”) de no tener reglas sobre cómo se supone que debe ser una película de cómics. Tener ese tipo de forma libre y posibilidad libre es muy afortunado, y realmente afortunado para Jane como personaje femenino, en particular. Él realmente le dio espacio para que ella fuera ridícula y débil, y no solo tenía que ser una chica dura y pateadora todo el tiempo, lo que creo que a veces es la interpretación de lo que sería un personaje feminista».

En cuanto a la idea que podríamos ver a su Thor en próximas cintas, dijo esta enigmática frase: «Estoy abierta a cualquier cosa. Es un personaje genial y siento que todo es posible».

Natalie Portman y Chris Hemsworth en "Thor: Amor y Trueno".

Thor: Amor y Trueno estará disponible solo en cines.