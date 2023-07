El elenco de la película de Barbie se ha encariñado mucho al filmar la cinta. En particular, Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken) se reunieron rápidamente fuera del set. El elenco coordinó para mantenerse en contacto, y para ello crearon un grupo de Whatsapp, pero solo uno no fue invitado al grupo.

Es Michael Cera (The Social Network), quien interpreta al amigo de Ken, Allan. Pero a Cera no le molesta, ya que no fue invitado por una cuestión de groserías. Era simplemente por su falta de teléfono inteligente.

Simu Liu, actor quien interpreta a otro Ken, le explicó a la revista People que Margot Robbie habría organizado una fiesta de pijamas para todas las actrices Barbies antes de las grabaciones, mientras que Ryan Gosling haría lo mismo con los Ken.

“Margot fue genial. Tuvo una fiesta de pijamas con las Barbies antes de que comenzara la fotografía, y los Ken pudieron visitarla brevemente o llamar por teléfono para saludar. Así que nos aseguramos de mostrar nuestro apoyo pero no ser autoritarios con nuestra presencia. Y todas las Barbies y Kens entraron en un chat grupal”, explicó.

Michael Cera, mientras, explicó por qué él no fue agregado al grupo. “Yo no tengo un iPhone... tengo un teléfono plegable. Pero sigo pensando que no pertenecería en el chat grupal de todos modos, porque Allan (su personaje en Barbie) está en su propio pequeño mundo”, dijo entre risas.

El personaje de Allan está basado en un muñeco real de Mattel, lanzado en 1964 para ser el amigo de Ken. Michael Cera le gustó hacer de un personaje relativamente desconocido para el mundo.

Muñeco Allan (Foto:@IGdolljunk)