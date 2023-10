El actor británico Michael Caine anunció oficialmente su retiro de la actuación durante una entrevista en BBC Radio 4. A sus 90 años, Caine mencionó que ya ha realizado su última película en la que fue el protagonista, ‘The Great Escaper’, y que no tiene intenciones de seguir actuando.

“Los únicos papeles a los que opto ahora son de hombres de 90 años. O quizá de 85. Así que, he pensado que es mejor dejarlo aquí. He recibido críticas maravillosas. ¿Qué voy a hacer para superar eso? No hay protagonistas de 90 años, ahora tienes a chicos y chicas jóvenes y guapos”, declaró.

La carrera de Michael Caine abarca más de 70 años, con alrededor de 170 créditos en su filmografía. Ha sido galardonado con dos premios Oscar a lo largo de su carrera y ha trabajado en una amplia variedad de películas, desde dramas hasta comedias, pasando por películas de superhéroes y ciencia ficción.





‘The Great Escaper’





Su última película, ‘The Great Escaper’, es un drama biográfico basado en la historia real de Bernard Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se escapó de su residencia de ancianos para asistir a la conmemoración del desembarco de Normandía en 2014.

“El personaje de Bernie es un viejo soldado cockney y, curiosamente, yo también lo soy. Él luchó en la Segunda Guerra Mundial, yo en la de Corea. Ya me había retirado cuando me mandaron el guion. Lo rechacé tres veces. Pero seguí enamorándome de [Bernie] cada vez que lo leía, así que al final lo hice”, explicó finalmente.





