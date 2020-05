Netflix renueva su catálogo constantemente para brindar a sus usuarios nuevas opciones de entretenimiento. Uno de sus recientes estrenos es la película Mentiras peligrosas (“Dangerous Lies”) protagonizada por Camila Mendes y Jessie T. Usher. La cinta, que combina misterio y drama, engancha al público de principio a fin y se ha convertido en el nuevo tema de conversación viral en las redes sociales.

“Cuando un anciano adinerado muere y le deja inesperadamente su herencia a su nueva cuidadora, esta queda envuelta en una red de engaños y asesinatos. Si quiere sobrevivir, deberá dudar de todos, hasta de sus seres queridos”, se lee en la sinopsis de la película de Netflix.

Escrita por David Golden y dirigida por Michael Scott, “Dangerous Lies” se centra en Katie Franklin, interpretada por Mendes, una cuidadora que hereda una inmensa fortuna tras el fallecimiento del anciano al que cuidaba. Así pues, decide mudarse a su mansión junto a su marido, Adam (Jessie T. Usher). Poco después de instalarse, ambos descubren un cofre lleno de dinero y empiezan a investigar los secretos que se esconden tras el hallazgo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA PELÍCULA “MENTIRAS PELIGROSAS”?

Luego de que Katie y su esposo Adam heredan la fortuna del anciano adinerado llamado Leonard (Elliott Gould) levantan las sospechas de las autoridades. Es así que atraen la atención de una investigadora local de homicidios, la Detective Chesler (Sasha Alexander).

Mientras limpia la casa de Leonard, Katie hace una serie de extraños descubrimientos que podrían complicar su posición legal. Primero, ella y Adam descubren un viejo cofre lleno de $ 100,000 en efectivo. En lugar de entregar el dinero a la policía, Adam convence a Katie de que las guarde en una caja de seguridad en el banco. Entonces, Katie encuentra un grupo oculto de diamantes por un valor de $ 2 millones.

Ese descubrimiento viene con un cadáver en descomposición, que Katie definitivamente quiere informar a la policía. De nuevo, Adam la convence de lo contrario. Desecha el cuerpo en un contenedor de basura y esconde los diamantes en algún lugar de la propiedad para su custodia. Todo esto es un asunto bastante complicado, especialmente con la Detective Chesler mirando por encima del hombro.

Para aumentar las complicaciones de Katie, un agente inmobiliario muy agresivo llamado Mickey Hayden (Cam Gigandet) ha estado husmeando, intentando presionar a Katie para que venda la casa. En su segunda visita, la acusa directamente de falsificar la voluntad de Leonard.

La vida de la cuidadora de un anciano millonario se complica cuando este fallece y hereda su fortuna (Foto: Netflix)

Katie hace un intento más para que Adam se comunique con los policías sobre el efectivo y los diamantes, pero él se niega rotundamente y le dice que nunca quiere volver a ser pobre. Katie comienza a ver el otro lado de su esposo, y eso la asusta. Después de otra visita del detective Chesler apunta la investigación directamente a Adam, Katie decide buscar el consejo de Julia, la abogada de Leonard.

Katie le habla a Julia sobre todo, y Julia le advierte a Katie que Adam podría estar planeando huir y dejarla sosteniendo la bolsa. Aunque Katie no puede imaginarse a su esposo haciendo algo por el estilo, entre la advertencia de Chesler y ahora la de Julia, sus engranajes ciertamente comienzan a cambiar.

Ahora convencida de que Adam la engañó, Katie se apresura a regresar a la casa de Leonard. Ella llega para encontrar a Adam empacando bolsas de dinero en efectivo, para los dos. Adam le dice que investigó un poco sobre Hayden, y que él no es quien dice ser. Ese "agente de bienes raíces" era en realidad un ex convicto que hizo dos años por robar diamantes de una joyería local. Adam no estaba tratando de robar el dinero y huir: limpió la caja de seguridad para que ambos pudieran escapar de Hayden.

Katie no puede creer que haya dejado que Chesler y Julia se metieran en su cabeza, pero apenas tiene tiempo para procesar la reversión. Cuando sale al pasillo, Hayden la está esperando. Él le pone una pistola en la cabeza. Quiere recuperar sus diamantes. La confrontación lleva a un tiroteo climático que deja a Adam y Hayden muertos a tiros.

"Mentiras Peligrosas" está protagonizada por Camila Mendes y Jessie T. Usher (Foto: Netflix)

ESCENA FINAL

La escena final salta hacia adelante en el tiempo otra vez. Vemos a una Katie muy embarazada, que todavía vive en la mansión de Leonard en Queens, plantando un retoño de cedro en el jardín exterior. El detective Chesler se acerca a ella, y aparentemente es una llamada social. Después de intercambiar bromas, Chesler le dice a Katie que han buscado la propiedad de arriba a abajo, y nadie puede encontrar dónde Adam escondió los diamantes. Katie le asegura a Chesler que no tiene idea de dónde podría haberlos puesto. El detective acepta la explicación de Katie, pero ella sale con una mirada persistente y sospechosa.

Una vez más sola, Katie termina de plantar el cedro y enciende los aspersores. En la toma final, vemos las gotas de agua de los rociadores que aterrizan en la berma que rodea un árbol adyacente. El flujo de los rociadores revela lentamente un grupo de diamantes enterrados cerca de la superficie.

El argumento de Mentiras peligrosas se centra en Katie Franklin, interpretada por Mendes (Foto: Netflix)

ACTORES DE “MENTIRAS PELIGROSAS”

Camila Mendes

Jamie Chung

Sasha Alexander

Cam Gigandet

Elliott Gould

Jessie T. Usher

Garfield Wilson

Briana Skye

Trevor Lerner

Nick Purcha

Stefania Indelicato

Erika McKitrick

FICHA TÉCNICA

Año: 2020.

Duración: 96 min.

País: Estados Unidos.

Dirección: Michael Scott.

Género: Thriller.

La película está dirigida por Michael Scott (Foto: Netflix)

