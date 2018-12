Las mejores películas de terror del siglo 21

Ver películas online o en el cine es una de las actividades más disfrutadas por cualquier persona. Unos gustan de una buena película romántica o pasar el rato riéndose con una comedia, pero el terror también tiene una legión de fans. Aunque muchos le temen a las películas de terror, muchos otros las disfrutan, ya sea por la trama llena de sustos o por su terror ambiental. Lo cierto es que este género tiene muchos adeptos.

A continuación te dejamos con un recuento de las 50 mejores películas de terror en lo que va del siglo XXI, según ComicBook, sitio especializado en cine y TV.

50. WE ARE WHAT WE ARE – Somos lo que somos (2013)

​

Una familia con un secreto oscuro se enfrenta a la muerte de su matriarca, a cuyos valores vivían aferrados.



Dirección: Jim Mickle

Guion: Jim Mickle, Nick Damici

Reparto: Julia Garner, Ambyr Childers, Bill Sage, Kelly McGillis, Michael Parks, Wyatt Russell, Nick Damici, Vonia Arslanian, Annemarie Lawless, Reagan Leonard, Laurent Rejto, I.N. Sierros, Joel Nagle, Hollis Gilstrap.



49. SHADOW OF THE VAMPIRE – La sombra del vampiro (2000)

​

Max Schreck es un vampiro, contratado para una película. Este deberá ser capaz de actuar siguiendo las directrices del director Murnau y controlar hasta el final sus primitivas necesidades a cambio de recibir el sabroso cuello de Greta, la protagonista de la película.



Dirección: E. Elias Merhige

Guion: Steven Katz

Reparto: John Malkovich, Willem Dafoe, Cary Elwes, Stephen Graham, Udo Kier, Catherine McCormack, Ronan Vibert, Aden Gillett, Nicholas Elliott.



48. DON'T BREATHE – No respires (2016)

Unos jóvenes entran a robar la casa de un solitario ciego, poseedor de miles de dólares ocultos. Pero tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su error, pues se encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir contra un psicópata.



Dirección: Fede Álvarez

Guion: Fede Álvarez, Rodo Sayagues Mendez

Reparto: Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang, Daniel Zovatto, Sergej Onopko, Jane May Graves, Katia Bokor, Christian Zagia, Emma Bercovici, Brak Little, Michael Haase, Franciska Töröcsik.



47. THE DESCENT – El descenso (2005)

​

Seis amigas se reúnen en una remota montaña para emprender una expedición espeleológica, pero quedan atrapadas en una cueva. Mientras buscan otra salida en medio de un laberinto de túneles, son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores.



Dirección y Guion: Neil Marshall

Reparto: Shauna Macdonald, Natalie Jackson Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, Nora-Jane Noone, MyAnna Buring, Oliver Milburn, Molly Kayll, Craig Conway.



46. THE DEVIL'S CANDY (2015)

​

Jesse y Astrid compran una idílica casa en Texas, con espacio suficiente para que él pueda desarrollar su trabajo artístico. Al poco de mudarse, los cuadros de Jesse empiezan a adquirir un tono más oscuro e inquietante, como si una extraña fuerza poseyera su mente.



Dirección y Guion: Sean Byrne

Reparto: Shiri Appleby, Ethan Embry, Kiara Glasco, Mylinda Royer, Ash Thapliyal, Jamie Tisdale, Pruitt Taylor Vince, Stan Taylor, Tony Amendola.



45. THE CABIN IN THE WOODS – La cabaña del terror (2012)

​

Cinco estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña. Mientras tanto, un par de técnicos en una planta industrial filman a los jóvenes con cámaras ocultas y manipulan el medio ambiente asemejándolo a un arquetipo de terror.



Dirección: Drew Goddard

Guion: Joss Whedon, Drew Goddard

Reparto: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Anna Hutchison, Jessie Williams, Amy Acker, Brian J. White, Tim De Zarn, Dan Shea, Tom Lenk, Jodelle Ferland, Sigourney Weaver, Heather Doerksen, Terry Notary.



44. BONE TOMAHAWK (2015)

​

A la localidad de Bright Hope llega un forastero que rápidamente despierta las sospechas del sheriff, que termina por arrestarlo tras dispararle en la pierna. La noche que es encarcelado, O'Dwyer y el detenido desaparecen. Siguiendo la única pista que tiene, una flecha india, el sheriff buscará a la joven con la ayuda de algunos hombres, entre ellos un vaquero y un anciano.



Dirección y Guion: S. Craig Zahler

Reparto: Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Lili Simmons, Richard Jenkins, Sean Young, David Arquette, Kathryn Morris, Sid Haig, Geno Segers, Michael Paré, Fred Melamed, Evan Jonigkeit.



43. HELLBOY (2004)

​

Por medio de la magia negra, los nazis conjuran al demonio Hellboy, que crece entre los aliados hasta convertirse en adulto, actuando como agente de la oficina de defensa e investigación paranormal.



Dirección: Guillermo del Toro

Guion: Guillermo del Toro, Peter Briggs (Cómic: Mike Mignola)

Reparto: Ron Perlman, Selma Blair, Rupert Evans, John Hurt, Doug Jones, Jeffrey Tambor, Karel Roden, Ladislav Beran, Corey Johnson, Biddy Hodson, Kevin Trainor, Brian Caspe, James Babson.



42. 28 DAYS LATER – Exterminio (2003)

​

Tras la propagación de un virus que acabó con la mayor parte de la población de Gran Bretaña, tuvo lugar la invasión de unos seres terroríficos. El virus se difundió produce efectos devastadores en los afectados. En 28 días la epidemia se extiende por todo el país y solo queda un puñado de supervivientes.



Dirección: Danny Boyle

Guion: Alex Garland

Reparto: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Megan Burns, Brendan Gleeson, Ricci Harnett, Stuart McQuarrie, Noah Huntley.



41. THE HOUSE OF THE DEVIL – La casa del diablo (2009)

​

Una joven estudiante, Samantha Hughes, acepta un trabajo como niñera que coincide con un eclipse lunar. Pronto se da cuenta de que sus clientes ocultan un temible secreto.



Dirección y Guion: Ti West

Reparto: Jocelin Donahue, Tom Noonan, Mary Woronov, Greta Gerwig, AJ Bowen, Dee Wallace



40. THE KILLING OF A SACRED DEER – El sacrificio del ciervo sagrado (2017)

​

Steven es un eminente cirujano casado con Anna, una respetada oftalmóloga. Viven felices junto a sus dos hijos. Cuando Steven entabla amistad con Martin, un chico de dieciséis años huérfano de padre, a quien decide proteger, los acontecimientos dan un giro siniestro.



Dirección: Yorgos Lanthimos

Guion: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou

Reparto: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Raffey Cassidy, Sunny Suljic, Alicia Silverstone, Bill Camp



39. ZOMBIELAND – Tierra de zombies (2009)

​

En un mundo plagado de zombis, Columbus es un joven que vive aterrorizado. Pero precisamente el miedo y la cobardía le han permitido sobrevivir. Un día conoce a Tallahassse, un gamberro cazazombies. Cuando ambos conocen a Wichita y a Little Rock, tendrán que elegir entre confiar en ellos o sucumbir ante los zombies.



Dirección: Ruben Fleischer

Guion: Paul Wernick, Rhett Reese

Reparto: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard, Bill Murray.



38. THIRST (2009)

​

Sang-hyun, es un caritativo sacerdote que se ofrece a un experimento médico para encontrar una vacuna para un virus mortal. Pero en lugar de inocular al hombre, la vacuna lo convierte en un vampiro.



Dirección: Park Chan-wook

Guion: Park Chan-wook, Seo-Gyeong Jeong

Reparto: Song Kang-ho, Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun, Kim Hae-sook, Park In-hwan, Oh Dal-su, Song Young-chang, Mercedes Cabral, Eriq Ebouaney.



37. THE OTHERS – Los otros (2001)

​

Una viuda afligida descubre sucesos extraños, que apuntan hacia la presencia de fantasmas en su apartada mansión.



Dirección y Guion: Alejandro Amenábar

Reparto: Nicole Kidman, Alakina Mann, James Bentley, Fionnula Flanagan.



36. THE ORPHANAGE – El orfanato (2007)



Laura se instala con su familia en el orfanato en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados. Su hijo empieza a dejarse arrastrar por la fantasía, pero los juegos del niño inquietan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza su familia.



Dirección: J.A. Bayona

Guion: Sergio G. Sánchez

Reparto: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Geraldine Chaplin, Mabel Rivera, Montserrat Carulla, Andrés Gertrudix, Edgar Vivar, Óscar Casas.



35. THE INVITATION – La invitación (2016)

​

Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. La tragedia afectó su relación de forma irreversible. Un día, Eden regresa a la ciudad; se ha vuelto a casar y en ella parece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia inquietante e irreconocible incluso para Will.



Dirección: Karyn Kusama

Guion: Phil Hay, Matt Manfredi

Reparto: Logan Marshall-Green, Michiel Huisman, Tammy Blanchard, John Carroll Lynch, Mike Doyle, Emayatzy Corinealdi, Karl Yune, Toby Huss, Marieh Delfino, Michelle Krusiec, Lindsay Burdge, Aiden Lovekamp, Jordi Vilasuso, Jay Larson, Danielle Camastra.



34. CREEP (2015)

​

Desesperado por conseguir dinero, Aaron acepta un trabajo que promete 1.000 dólares al día por participar en un rodaje. En una cabaña perdida en el bosque conocerá a Josef, el sujeto de la película que debe filmar. A medida que avance el día, las cosas se complicarán.



Dirección: Patrick Brice

Guion: Patrick Brice, Mark Duplass

Reparto: Mark Duplass, Patrick Brice.



33. CREEP 2 (2017)

​

Entre la primera y la segunda película, Creep se vuelve aún más espeluznante.



Dirección: Patrick Brice

Guion: Patrick Brice, Mark Duplass

Reparto: Mark Duplass, Karan Soni, Patrick Brice, Desiree Akhavan, Caveh Zahedi, Kyle Field, Jeff Man.



32. MOTHER! – ¡Madre! (2017)

​

A una mujer le molesta que su marido deje entrar en casa a unas personas a las que no había invitado. Poco a poco el comportamiento de su marido va siendo más extraño, y ella empieza a estresarse y a intentar echar a todo el mundo.



Dirección y Guion: Darren Aronofsky

Reparto: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig, Brian Gleeson, Cristina Rosato, Marcia Jean Kurtz, Ambrosio De Luca, Hamza Haq, Anana Rydvald, Arthur Holden, Bineyam Girma, Jaa Smith-Johnson, Xiao Sun, Jovan Adepo, Eric Davis, Emily Hampshire.



31. SHAUN OF THE DEAD – Muertos de risa (2004)

​

Dirección: Edgar Wright

Guion: Edgar Wright, Simon Pegg

Reparto: Simon Pegg, Kate Ashfield, Nick Frost, Dylan Moran, Lucy Davis, Bill Nighy, Penelope Wilton, Peter Serafinowicz, Martin Freeman, Jessica Hynes, Rafe Spall, Nicola Cunningham



30. WHAT WE DO IN THE SHADOWS (2015)

​

Una casa de vampiros pelean sobre los platos sucios, discuten sobre moda y van a fiestas. Cuando ellos transforman a Nick en un vampiro, toda la casa se une para mostrarle las ventajas de ese mundo.



Dirección y Guion: Jemaine Clement, Taika Waititi.

Reparto: Taika Waititi, Jemaine Clement, Rhys Darby, Jonathan Brugh, Cori Gonzalez-Macuer, Stu Rutherford.



29. 10 CLOVERFIELD LANE – Avenida Cloverfield 10 (2016)

​

Una joven sufre un accidente automovilístico. Cuando despierta se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, secuestrada por un hombre extraño que dice haberla salvado del día del juicio final. El captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, así e como comienza su pesadilla.



Dirección: Dan Trachtenberg

Guion: Damien Chazelle, Josh Campbell, Matthew Stuecken

Reparto: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr., Suzanne Cryer, Douglas M. Griffin.



28. THE GIFT – El regalo (2015)

​

Un terrorífico secreto emerge en el matrimonio de Simon y Robyn, cuando él se encuentra a Gordo, un conocido del pasado.



Dirección y Guion: Joel Edgerton

Reparto: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton, Beau Knapp, Allison Tolman,David Denman, P.J. Byrne, Tim Griffin, Beth Crudele, Busy Philipps, Katie Aselton, Susan May Pratt, Wendell Pierce, Nash Edgerton, Mirrah Foulkes, Adam Lazarre-White.



27. GERALD'S GAME – El juego de Gerald (2017)



Los esposos Jessie y Gerald viajan a una remota cabaña con la esperanza de revitalizar su deteriorada relación en un sitio apartado y tranquilo. Allí Gerald propone a su mujer un juego sexual: esposarla a la cama para incrementar las sensaciones. Pero cuando este muere de un infarto, Jessie tendrá que luchar por su supervivencia.



Dirección: Mike Flanagan

Guion: Mike Flanagan, Jeff Howard

Reparto: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Henry Thomas, Carel Struycken, Kate Siegel, Chiara Aurelia.



26. 28 WEEKS LATER – Exterminio 2 (2007)

​

Seis meses después de que la propagación de un virus haya devastado las Islas Británicas, el ejército de los Estados Unidos declara que ya se puede acometer la reconstrucción del país. Sin embargo, el virus aún no ha sido destruido y es más peligroso que nunca.



Dirección: Juan Carlos Fresnadillo

Guion: Juan Carlos Fresnadillo, Rowan Joffe, Jesus Olmo, Enrique López Lavigne

Reparto: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner, Harold Perrineau, Catherine McCormack, Mackintosh Muggleton, Idris Elba, Imogen Poots, Emily Beecham, William Meredith.



25. IT COMES AT NIGHT – Viene de noche (2017)

​

Dos familias se alían para combatir contra una presencia maligna que los asedia desde el exterior de la vivienda después de que un misterioso apocalipsis ha diezmado la población mundial.



Dirección y Guion: Trey Edward Shults

Reparto: Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Riley Keough, Griffin Robert Faulkner.



24. UNDER THE SKIN – Bajo la piel (2014)

​

Una extraterrestre se disfraza como una mujer, recorre Escocia e intenta engañar a una serie de hombres que no sospechan y los mete a su camioneta.



Dirección: Jonathan Glazer

Guion: Jonathan Glazer, Walter Campbell

Reparto: Scarlett Johansson, Jeremy McWilliams, Lynsey Taylor Mackay, Joe Szula, Krystof Hádek, Paul Brannigan, Adam Pearson.



23. THE DEVIL'S BACKBONE – La espalda del diablo (2001)

​

El residente más reciente de un remoto orfanato español se enfrenta con un conserje brutal, un acosador y el fantasma de un joven.



Dirección: Guillermo del Toro

Guion: Guillermo del Toro, David Muñoz, Antonio Trashorras.

Reparto: Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Luppi, Fernando Tielve, Íñigo Garcés.



22. ANNIHILATION – Aniquilación (2018)

​

Una bióloga y soldado se une a la misión que busca a su esposo, desaparecido en una región de acceso restringido. Mientras recorren el área comprueban que está poblada por criaturas terroríficas.



Dirección y Guion: Alex Garland

Reparto: Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Benedict Wong, David Gyasi, Sonoya Mizuno, Crystal Clarke, Kumud Pant, Tuva Novotny, Cosmo Jarvis, Mairead Armstrong.



21. GREEN ROOM – Habitación verde (2016)

​

Los miembros de una banda de punk presencian un asesinato en un bar de neonazis. Encerrados en una habitación del recinto, el dueño del bar no quiere dejar testigos del crimen, por lo que deberán luchar por sus vidas.



Dirección y Guion: Jeremy Saulnier

Reparto: Patrick Stewart, Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat, Mark Webber, Taylor Tunes, Joe Cole, Brent Werzner, October Moore, Cody Burns, Mason Knight, Eric Edelstein, Audrey Walker, Samuel Summer, Kasey Brown, Kai Lennox, Macon Blair.



20. ONLY LOVERS LEFT ALIVE – Solo los amantes sobreviven (2014)

​

La vida de dos amantes vampiros (Adam y Eve) se ve amenazada por la llegada sin invitación de Ava, la pequeña, traviesa e incontrolable hermana menor de Eve.



Dirección y Guion: Jim Jarmusch

Reparto: Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska, John Hurt, Anton Yelchin, Slimane Dazi, Jeffrey Wright, Carter Logan, Ali Amine, Aurélie Thépaut, Dave W., Ego Sensation, Fouad El Achaari, Nick Name.



19. LET ME IN – Déjame entrar (2010)



Remake de una película sueca de 2009 sobre un vampiro que se hace amigo de un joven.



Dirección y Guion: Matt Reeves

Reparto: Kodi Smit-McPhee, Chloë Grace Moretz, Richard Jenkins.



18. RESOLUTION (2013)

​

Michael implementa un plan para que su mejor amigo Chris deje las drogas. La situación no tarda en tomar un giro inesperado cuando los dos amigos se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios personales



Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead

Guion: Justin Benson



17. THE ENDLESS – El infinito (2018)

​

Años atrás, los hermanos Justin y Aaron lograron escapar de una secta. Ahora, malviven en un departamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una cinta de vídeo de aquella secta.



Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead

Guion: Justin Benson

Reparto: Aaron Moorhead, Justin Benson, Tate Ellington, Callie Hernandez, James Jordan, Lew Temple.



16. RAW – Grave (2017)

​

Una estudiante vegetariana es molestada por sus compañeros y obligada a comer hígado de conejo crudo. La protagonista pronto descubre un amor insaciable por toda la carne y termina convirtiéndose en caníbal.



Dirección y Guion: Julia Ducournau

Reparto: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux, Jean-Louis Sbille.



15. A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT – Una chica regresa sola a casa de noche (2014)

​

Los residentes de una desgastada ciudad iraní descubren a una vampiresa que se dedica al skateboard y que ataca a los hombres que no respetan a las mujeres.



Dirección y Guion: Ana Lily Amirpour

Reparto: Sheila Vand, Arash Marandi, Dominic Rains, Marshall Manesh, Mozhan Marnò, Milad Eghbali.



14. A QUIET PLACE – Un lugar tranquilo (2018)

​

En el año 2020, unas criaturas misteriosas han diezmado al mundo. Una familia se oculta en una cabaña y se comunica mediante la lengua de signos para no ser cazados por estos monstruos.



Dirección: John Krasinski

Guion: John Krasinski, Scott Beck, Bryan Woods

Reparto: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom, Doris McCarthy.



13. MANDY (2018)

​

Red vive alejado del mundo junto a Mandy. Un día, mientras da un paseo, Mandy se cruza sin saberlo con el líder de una secta que desarrolla una obsesión por ella. Decidido a poseerla a cualquier precio, él y su grupo de secuaces invocan a una banda de motociclistas que la raptan. En venganza, Red pone en marcha una matanza.



Dirección: Panos Cosmatos

Guion: Panos Cosmatos, Aaron Stewart-Ahn

Reparto: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake, Hayley Saywell, Line Pillet, Ned Dennehy, Clément Baronnet.



12. LET THE RIGHT ONE IN – Criatura de la noche (2008)

​

Una niña inadaptada y solitaria descubre a su alma gemela en la forma de una pequeña vampiresa que recientemente se convirtió en su vecina.



Dirección: Tomas Alfredson

Guion: John Ajvide Lindqvist

Reparto: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Ika Nord, Mikael Rahm.



11. THE LOVE WITCH – La bruja del amor (2016)

​

Una joven bruja está empeñada en encontrar el amor a base de conjuros y pócimas que le permitan seducir a cualquiera.



Dirección y Guion: Anna Biller

Reparto: Samantha Robinson, Gian Keys, Laura Waddell, Jeffrey Vincent Parise, Jennifer Ingrum, Lily Holleman, Dani Lennon, Stephen Wozniak, Bernard Bullen, Clive Ashborn, April Showers, Elle Evans, Robert Michael Anderson, Jacob Peacock, Giselle DaMier, Ron Kari.



10. THE WITCH – La bruja (2016)

​

Se basa en la historia de una familia puritana del siglo XVII que se encuentra con las fuerzas del mal en el bosque más allá de su granja de Nueva Inglaterra.



Dirección y Guion: Robert Eggers

Reparto: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger, Lucas Dawson



9. DRAG ME TO HELL – Arrástrame al infierno (2009)

​

Después de que sus acciones provocan que una anciana pierda su casa, la ambiciosa empleada de un banco se convierte en la víctima de una poderosa maldición que podría condenar su alma eternamente.



Dirección: Sam Raimi,

Guion: Sam Raimi, Ivan Raimi

Reparto: Alison Lohman, Lorna Raver, Justin Long, Dileep Rao, David Paymer, Adriana Barraza, Chelcie Ross, Reggie Lee, Molly Cheek, Bojana Novakovic, Kevin Foster, Flor de María Chahua.



8. TAXIDERMIA (2006)



Esta película de comedia y horror ridículamente oscura cuenta la historia de tres generaciones de hombres húngaros: un ordenado de la Segunda Guerra Mundial que es torturado por sus superiores, un devorador de la era de la Guerra Fría y un taxidermista moderno con problemas.



Dirección: György Pálfi

Guion: György Pálfi, Zsófia Ruttkay, Lajos Parti Nagy

Reparto: Csaba Czene, Gergely Trócsányi, Piroska Molnár, Adél Stanczel.



7. IT FOLLOWS – Está detrás de ti (2014)

​

Jay, de 18 años, tiene su primer encuentro sexual con su novio. Tras el hecho, la situación se pone algo tensa cuando su novio hace que ella se desmaye. Al despertar, el joven le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es Jay quien sufrirá las consecuencias de ese acoso.



Dirección y Guion: David Robert Mitchell

Reparto: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto, Jake Weary, Olivia Luccardi, Lili Sepe, Linda Boston, Caitlin Burt, Ruby Harris, Christopher Hohman, Bailey Spry, Rich Vreeland.



6. UNDER THE SHADOW – Bajo la sombra (2016)

​

Durante el conflicto entre Irán e Irak, una mujer cuida a su hija mientras su marido está en la guerra y se convence de la presencia de espíritus malignos.



Dirección y Guion: Babak Anvari

Reparto: Narges Rashidi, Avin Manshadi, Bobby Naderi, Ray Haratian, Arash Marandi, Bijan Daneshmand, Nabil Koni, Hamid Djavadan, Behi Djanati Atai, Amir Hossein Ranjbar, Soussan Farrokhnia, Aram Ghasemy, Houshang Ranjbar.



5. GET OUT – ¡Huye! (2017)

​

Chris va a conocer a los padres de Rose, su novia. Al principio se muestran un tanto nerviosos. Chris supone que se debe a que él es afrodescendiente, pero un poco más tarde descubre que los padres de Rose ocultan un secreto terrible.



Dirección y Guion: Jordan Peele

Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel, Caleb Landry Jones, Lyle Brocato, Ashley LeConte Campbell, Marcus Henderson, LilRel Howery, Jeronimo Spinx, Rutherford Cravens, Keith Stanfield.



4. THE HOST (2007)

​

Un científico militar estadounidense exige que los productos químicos se viertan en un drenaje que fluye hacia el río Han de Corea del Sur. Una criatura gigante comienza a causar estragos.



Dirección: Bong Joon-ho

Guion: Bong Joon-ho, Baek Chul-hyun

Reparto: Song Kang-ho, Byeon Hee-bong, Park Hae-il, Bae Doona, Go Ah-sung



3. BABADOOK (2014)

​

Una viuda con problemas descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil.



Dirección y Guion: Jennifer Kent

Reparto: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West, Ben Winspear, Tim Purcell.



2. HEREDITARY – El legado del diablo (2018)

​

Después de la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija, Annie, se muda a la casa con su familia. Annie espera olvidar los problemas que tuvo en su infancia allá, pero todo se tuerce cuando su hija empieza a ver figuras fantasmales.



Dirección y Guion: Ari Aster

Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd



1. WERCKMEISTER HARMONIES – Las armonías de Werckmeister (2001)

​

Un misterioso circo transforma la emoción de un pueblo húngaro en una rebelión cuando no es presentado un acto prometido.



Dirección: Béla Tarr, Ágnes Hranitzky

Guion: Béla Tarr

Reparto: Lars Rudolph, Peter Fitz, Hanna Schygulla, János Derzsi, Djoko Rosic, Tamás Wichmann, Ferenc Kállai, Mihály Kormos, Putyi Horváth