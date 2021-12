La fiebre por Spider-Man: No Way Home apenas inicia, sin embargo, Marvel Studios y Sony Pictures no pierden el tiempo y ya planean el futuro de nuestro arácnido superhéroe. Así lo afirmó Kevin Feige, director de Marvel Studios, confirmando lo previamente dicho por Amy Pascal.

“Amy y yo, Disney y Sony, estamos hablando. Sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirigirá la historia, lo cual digo abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como sucedió después de Far From Home. Eso no ocurrirá esta vez”, declaró Feige a The New York Times.

Lo último dicho por Feige hace referencia a la vez que, tras el estreno de la segunda película del Spider-Man de Tom Holland, la relación entre Sony Pictures y Marvel Studios se había quebrado, alejando a Spider-Man del UCM.

Por fortuna, tras el éxito de No Way Home, parece que la alianza Marvel-Sony se ha consolidado, lo que podría llevar a ambas compañías a compartir más éxitos con este y otros personajes que los unan.

Por otro lado, Amy Pascal ya había señalado que estaban planeando que Tom Holland protagonice una nueva trilogía de Spider-Man, sin embargo, Kevin Feige salió a darle cierta calma a las expectativas que dejó lo mencionado por Pascal.

Si bien la relación entre ambas casas productoras es muy “sólida”, todavía no había planes concretos para futuros largometrajes; incluyendo el tan rumoreado Spider-Man 4.

Sin embargo, Pascal cree que la alianza entre Marvel y Sony podría durar más, tal como reveló para Variety, en donde indicó que si, de ella dependiera, la relación entre Sony Pictures y Marvel Studios se prolongaría durante más tiempo.

Es probable que, vislumbrando el éxito de No Way Home, ambas productoras ya hayan estado conversando sobre el futuro de Spider-Man, más aún de la cuarta entrega de nuestro héroe arácnido. El futuro parece prometedor.

