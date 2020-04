Tras revelar que ‘ Venom 2 ’ se estrenará en el 2021, Sony acaba de liberar un nuevo ‘teaser’ de la esperada película del antihéroe de Marvel Comics. ‘Venom: Let There Be Carnage’ llegará a los cines el 25 de junio de 2021 en todo el mundo.

El actor Tom Hardy se volverá a “convertir” en el simbionte más temido en el mundo de Spider-Man. La cinta estará dirigida por el actor Andy Serkis, quien como cineasta se han encargado de producciones como “Breathe” (2017) y “Mowgli: Legend of the Jungle” (2018).

Los actores Woody Harrelson y Michelle Williams también regresan en “Venom: Let There Be Carnage”. Harrelson será el encargado de ser el villano de turno al interpretar a Carnage.

El aplazamiento de “Venom: Let There Be Carnage” es solo un episodio más de un interminable efecto dominó en Hollywood que debido al cierre de las salas y el parón de todas las producciones por el coronavirus, ha llevado a numerosos retrasos en los lanzamientos de cine.

La lista de grandes proyectos que se han visto afectados por estos aplazamientos incluye películas como “No Time to Die” (James Bond), “F9” (“Fast & Furious”), “Mulan”, “Black Widow”, “Top Gun Maverick”, “Wonder Woman 1984”, “Soul”, “Ghostbusters: Afterlife”, “A Quiet Place Part II” o “The Batman”.

